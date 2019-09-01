Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
2:1
Конец матча
Альдосиви
0:1
1' ГолNazareno Solis
1:1
17' ГолNahuel Lautaro Bustos
19' Желтая карточкаКомар Хуан
31' Желтая карточкаLucas Villalba
2:1
37' ГолJony Menendez
53' Желтая карточкаNicolas Bazzana
82' Желтая карточкаМедина Факундо
86' Желтая карточкаКубас Адриан
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Морено ДайроНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
1'
0:1
17'
19'
31'
37'
53'
82'
86'
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =6 -10Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви
Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Альдосиви: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Арсенал Саранди
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|11.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|14.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|16.
|Уракан
|1:3
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|17.
|Сентраль Кордоба
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|18.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|19.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|20.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|22.
|Колон
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|23.
|Годой Крус
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
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