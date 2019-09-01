Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Тальерес Кордоба
2:1
Конец матча
Альдосиви
0'
0:1
1' Гол
Nazareno Solis
1:1
17' Гол
Nahuel Lautaro Bustos
19' Желтая карточка
Комар Хуан
31' Желтая карточка
Lucas Villalba
2:1
37' Гол
Jony Menendez
53' Желтая карточка
Nicolas Bazzana
82' Желтая карточка
Медина Факундо
86' Желтая карточка
Кубас Адриан
90'+6
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
13
Медина
Факундо
15
Enzo
Hernan
Diaz
32
Tomas
Pochettino
8
Кубас
Адриан
18
Ignacio
Mendez
20
Фрагапане
Франко
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
27
Jony
Menendez
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
27
Nicolas
Bazzana
6
Галеано
Леонель
23
Lucas
Villalba
15
Мартинес
Роман
8
Federico
Gino
18
Бертолио
Факундо
10
Андрада
Федерико
29
Верон
Гонсало
7
Nazareno
Solis
Тальерес Кордоба
4-3-3
Альдосиви
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Nazareno Solis
17'
Nahuel Lautaro Bustos
(Jony Menendez)
1:1
19'
Комар Хуан
 
31'
 
Lucas Villalba
37'
Jony Menendez
(Enzo Hernan Diaz)
2:1
53'
 
Nicolas Bazzana
58'
Federico Navarro
Ignacio Mendez
 
58'
 
Руис Алан
Бертолио Факундо
64'
Морено Дайро
Nahuel Lautaro Bustos
 
70'
 
Ромеро Гастон
Мартинес Роман
75'
 
Ринкон Себастьян
Андрада Федерико
79'
Diego Valoyes
Jony Menendez
 
82'
Медина Факундо
 
86'
Кубас Адриан
 

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви
Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Альдосиви: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви Суперлига Тальерес Кордоба 0:2 Альдосиви Товарищеские матчи Альдосиви 2:1 Тальерес Кордоба Примера Альдосиви 1:0 Тальерес Кордоба Примера Б
Тальерес Кордоба 2:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 2:1 Тальерес Кордоба Националь Б Тальерес Кордоба 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 4:2 Тальерес Кордоба Националь Б
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Бока Хуниорс 4 3 1 0 5 - 0 10
3. Тальерес Кордоба 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Ньюэллс Олд Бойз 3:1 4 3 0 1 8 - 4 9
7. Арсенал Саранди 5 3 0 2 6 - 3 9
8. Росарио Сентраль 5 2 3 0 7 - 5 9
9. Аргентинос Хуниорс 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
11. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
14. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 3 - 6 6
15. Расинг Авельянеда 5 1 3 1 6 - 9 6
16. Уракан 1:3 5 1 2 2 4 - 5 5
17. Сентраль Кордоба 5 1 2 2 2 - 4 5
18. Альдосиви 5 1 1 3 4 - 5 4
19. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
20. Унион Санта-Фе 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 2 - 6 4
22. Колон 5 1 1 3 3 - 7 4
23. Годой Крус 5 1 0 4 5 - 10 3
24. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Медина Факундо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Jonathan Menendez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Lucas Villalba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Комар Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Nahuel Lautaro Bustos бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Nazareno Solis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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