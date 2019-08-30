Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ланус
1:0
Второй тайм: 90+'
Сентраль Кордоба
0'
9' Желтая карточка
Lautaro Valenti
1:0
29' Гол
Carlos Auzqui
44' Желтая карточка
Нуньес Хервасио
45' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
90'+2
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
13
Tomas
Belmonte
19
Факундо
Киньон
14
Lucas
Vera
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
39
Де
Ла
Вега
Педро
1
Diego
Matias
Rodriguez
26
Cristian
Alberto
Diaz
2
Николас
Корреа
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
14
Juan
Daniel
Galeano
5
Cristian
Vega
25
Кристальдо
Франко
40
Нуньес
Хервасио
18
Валенсия
Хосе
35
Jonathan
Herrera
Ланус
4-3-3
Сентраль Кордоба
4-3-1-2

Ход матча

9'
Lautaro Valenti
 
29'
Carlos Auzqui
(Жозе Густаво Санд)
1:0
44'
 
Нуньес Хервасио
45'
Ди Пласидо Леонель
 
65'
 
Facundo Melivillo
Кристальдо Франко
65'
 
Родригес Жоао
Валенсия Хосе
71'
Мартинеc Пабло
Де Ла Вега Педро
 
76'
 
Leonardo Villalba II
Нуньес Хервасио
81'
Nicolas Orsini
Carlos Auzqui
 

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата
Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Тукуман 1:2 Ланус Ланус 2:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 2:1 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Колон Годой Крус 0:2 Ланус
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир
Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба
Команда И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
3. Ланус 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
5. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
7. Тальерес Кордоба 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
10. Индепендьенте 3 2 0 1 3 - 3 6
11. Эстудиантес Ла-Плата 4 2 0 2 5 - 3 6
12. Аргентинос Хуниорс 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Уракан 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Сентраль Кордоба 0:1 5 1 2 2 2 - 4 5
15. Альдосиви 4 1 1 2 3 - 3 4
16. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
17. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Банфилд 4 1 0 3 3 - 5 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 2 - 6 3
21. Дефенса и Хустисия 4 1 0 3 2 - 6 3
22. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
23. Расинг Авельянеда 4 0 3 1 3 - 8 3
24. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 5 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ди Пласидо Леонель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Нуньес Хервасио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Карлос Аузки бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Lautaro Valenti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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