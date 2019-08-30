Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ланус
1:0
Второй тайм: 90+'
Сентраль Кордоба
9' Желтая карточкаLautaro Valenti
1:0
29' ГолCarlos Auzqui
44' Желтая карточкаНуньес Хервасио
45' Желтая карточкаДи Пласидо Леонель
14
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +11 =2 -7Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата
Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Тукуман 1:2 Ланус Ланус 2:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 2:1 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Колон Годой Крус 0:2 Ланус
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир
Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Ланус
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Сентраль Кордоба
|0:1
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|15.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|16.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Банфилд
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|22.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|23.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
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