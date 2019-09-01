Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Колон
1:1
Второй тайм: 55'
Росарио Сентраль
0'
17' Желтая карточка
Diego Zabala
1:0
19' Гол
Rodrigo Aliendro
24' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
34' Желтая карточка
Wilson Morelo
40' Желтая карточка
Leonardo Gil
1:1
41' Гол
Риано Клаудио
55'
1
Леонардо
Буриан
18
Ricardo
Gaston
Diaz
24
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Emanuel
Olivera
31
Gonzalo
Escobar
8
Fernando
Zuqui
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
28
Эстигаррибия
Марсело
10
Luis
Miguel
Rodriguez
19
Wilson
Morelo
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
2
Каруссо
Матиас
6
Miguel
Barbieri
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
5
Leonardo
Gil
21
Ринаудо
Фабиан
22
Diego
Zabala
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Риано
Клаудио
Колон
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-1-1

Ход матча

17'
 
Diego Zabala
19'
Rodrigo Aliendro
1:0
24'
Guillermo Luis Ortiz
 
34'
Wilson Morelo
 
40'
 
Leonardo Gil
41'
1:1
Риано Клаудио
(Lucas Emanuel Gamba)

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия
Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Колон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
Росарио Сентраль: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
Росарио Сентраль 1:1 Колон Суперлига Колон 1:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 0:0 Колон Примера Колон 0:3 Росарио Сентраль Примера
Росарио Сентраль 1:1 Колон Примера Росарио Сентраль 0:1 Колон Примера Колон 2:1 Росарио Сентраль Примера Колон 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Колон Примера А Колон 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Колон Примера А Росарио Сентраль 0:0 Колон Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Бока Хуниорс 4 3 1 0 5 - 0 10
3. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
5. Арсенал Саранди 0:1 5 3 0 2 6 - 3 9
6. Росарио Сентраль 1:1 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Аргентинос Хуниорс 5 2 3 0 5 - 3 9
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
9. Тальерес Кордоба 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
12. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
14. Атлетико Тукуман 1:0 5 2 0 3 3 - 6 6
15. Расинг Авельянеда 5 1 3 1 6 - 9 6
16. Уракан 4 1 2 1 3 - 2 5
17. Сентраль Кордоба 5 1 2 2 2 - 4 5
18. Альдосиви 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
20. Унион Санта-Фе 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 2 - 6 4
22. Колон 1:1 5 1 1 3 3 - 7 4
23. Годой Крус 5 1 0 4 5 - 10 3
24. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 6 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Риано Клаудио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Leonardo Gil получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Вильсон Морело получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Guillermo Luis Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Diego Zabala получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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