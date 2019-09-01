Аргентина: Суперлига 2019-2020
Колон
1:1
Второй тайм: 55'
Росарио Сентраль
17' Желтая карточкаDiego Zabala
1:0
19' ГолRodrigo Aliendro
24' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
34' Желтая карточкаWilson Morelo
40' Желтая карточкаLeonardo Gil
1:1
41' ГолРиано Клаудио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Агирре ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
Ход матча
17'
19'
1:0
34'
40'
41'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия
Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =6 -9Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Колон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
Росарио Сентраль: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|5.
|Арсенал Саранди
|0:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|Росарио Сентраль
|1:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|9.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|14.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|16.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|17.
|Сентраль Кордоба
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|18.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|19.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|20.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|22.
|Колон
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|23.
|Годой Крус
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
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