Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Атлетико Тукуман
1:0
Второй тайм: 57'
Арсенал Саранди
0'
1:0
20' Гол
Marcelo Ortiz
24' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
27' Желтая карточка
Bruno Bianchi
49' Вторая желтая карточка
Javier Fabian Toledo
57'
24
Alejandro
Miguel
Sanchez
6
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Bianchi
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
21
Эрбес
Кристиан
8
Guillermo
Acosta
10
Кастеллани
Гонсало
7
Tomas
Cuello
9
Leandro
Diaz
III
22
Javier
Fabian
Toledo
1
Maximiliano
Gagliardo
14
Mateo
Carabajal
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
15
Lucas
Piovi
8
Jesus
Soraire
19
Joel
Sonora
31
Nicolas
Gimenez
II
17
Lautaro
Parisi
23
Рескальдани
Эсекиэль
Атлетико Тукуман
4-1-3-2
Арсенал Саранди
4-2-3-1

Ход матча

20'
Marcelo Ortiz
(Кастеллани Гонсало)
1:0
24'
Javier Fabian Toledo
 
27'
Bruno Bianchi
 
49'
Javier Fabian Toledo
 

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль
Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес Атлетико Рафаэла 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Олимпо Гильермо Браун 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Нуэва Чикаго Ферро Карриль 2:1 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Суперлига Арсенал Саранди 0:1 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи
Арсенал Саранди 1:3 Атлетико Тукуман Примера
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Бока Хуниорс 4 3 1 0 5 - 0 10
3. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
5. Арсенал Саранди 0:1 5 3 0 2 6 - 3 9
6. Росарио Сентраль 1:1 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Аргентинос Хуниорс 5 2 3 0 5 - 3 9
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
9. Тальерес Кордоба 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
12. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
14. Атлетико Тукуман 1:0 5 2 0 3 3 - 6 6
15. Расинг Авельянеда 5 1 3 1 6 - 9 6
16. Уракан 4 1 2 1 3 - 2 5
17. Сентраль Кордоба 5 1 2 2 2 - 4 5
18. Альдосиви 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
20. Унион Санта-Фе 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 2 - 6 4
22. Колон 1:1 5 1 1 3 3 - 7 4
23. Годой Крус 5 1 0 4 5 - 10 3
24. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 6 1
  • Второй тайм
  • 49'
    Хавьер Фабиан Толедо получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    27'
    Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Fabio Pereyra получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Хавьер Фабиан Толедо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Marcelo Ortiz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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