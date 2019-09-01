Аргентина: Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
1:0
Второй тайм: 57'
Арсенал Саранди
1:0
20' ГолMarcelo Ortiz
24' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
27' Желтая карточкаBruno Bianchi
49' Вторая желтая карточкаJavier Fabian Toledo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанПолузащитник
-
-
-
Ход матча
20'
27'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =2 -11Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль
Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +12 =4 -4Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес Атлетико Рафаэла 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Олимпо Гильермо Браун 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Нуэва Чикаго Ферро Карриль 2:1 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|5.
|Арсенал Саранди
|0:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|Росарио Сентраль
|1:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|9.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|14.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|16.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|17.
|Сентраль Кордоба
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|18.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|19.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|20.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|22.
|Колон
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|23.
|Годой Крус
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
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