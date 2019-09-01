Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 43'
Бока Хуниорс
0'
18' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
24' Желтая карточка
Лопес Лисандро II
33' Желтая карточка
Перес Энцо
37' Желтая карточка
Марконе Иван
40' Желтая карточка
Уртадо Хан
43'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
6
Диас
Пауло
28
Мартинес
Лукас
II
20
Каско
Милтон
15
Паласиос
Эксекиэль
24
Перес
Энцо
26
Фернандес
Игнасио
11
Де
ла
Крус
Николас
27
Пратто
Лукас
19
Борре
Рафаэль
1
Андрада
Эстебан
42
Вейгандт
Марсело
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
27
Franco
Soldano
14
Nicolas
Capaldo
16
Де
Росси
Даниэле
23
Марконе
Иван
8
Alexis
Mac
Allister
17
Уртадо
Хан
Ривер Плейт
4-3-1-2
Бока Хуниорс
4-5-1

Ход матча

18'
 
Искиэрдос Карлос
24'
 
Лопес Лисандро II
33'
Перес Энцо
 
37'
 
Марконе Иван
40'
 
Уртадо Хан

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо
Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви
Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ривер Плейт 3:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперлига Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперкубок
Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера Бока Хуниорс 5:0 Ривер Плейт Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Бока Хуниорс 0:0 5 3 2 0 5 - 0 11
3. Тальерес Кордоба 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 9 - 4 9
7. Арсенал Саранди 5 3 0 2 6 - 3 9
8. Росарио Сентраль 5 2 3 0 7 - 5 9
9. Аргентинос Хуниорс 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Ривер Плейт 0:0 5 2 2 1 10 - 3 8
11. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
14. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 3 - 6 6
15. Расинг Авельянеда 5 1 3 1 6 - 9 6
16. Уракан 5 1 2 2 4 - 6 5
17. Сентраль Кордоба 5 1 2 2 2 - 4 5
18. Альдосиви 5 1 1 3 4 - 5 4
19. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
20. Унион Санта-Фе 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 2 - 6 4
22. Колон 5 1 1 3 3 - 7 4
23. Годой Крус 5 1 0 4 5 - 10 3
24. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 6 1


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