Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 43'
Бока Хуниорс
18' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
24' Желтая карточкаЛопес Лисандро II
33' Желтая карточкаПерес Энцо
37' Желтая карточкаМарконе Иван
40' Желтая карточкаУртадо Хан
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
18
Фабра
Франк
23
Марконе
Иван
17
Уртадо
Хан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
-
Ход матча
18'
33'
37'
40'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =7 -4Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо
Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви
Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера Бока Хуниорс 5:0 Ривер Плейт Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|3.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|7.
|Арсенал Саранди
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 3
|8
|11.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|14.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|16.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|Сентраль Кордоба
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|18.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|19.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|20.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|22.
|Колон
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|23.
|Годой Крус
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
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