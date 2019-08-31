Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
3:1
Перерыв
Годой Крус
1:0
32' ГолЦвитанич Дарио
1:1
38' ГолSantiago Garcia II
42' Желтая карточкаJoaquin Varela
2:1
43' ПенальтиЛисандро Лопес III
3:1
45' ГолDiego Gonzalez VI
21
Марсело
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
22 Nahuel Arena
-
Ход матча
32'
38'
42'
43'
45'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +5 =10 -5Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =5 -8Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус
Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус Примера Расинг Авельянеда 1:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Расинг Авельянеда Примера Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Примера А Расинг Авельянеда 2:3 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|5.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|7.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|9.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|14.
|Расинг Авельянеда
|3:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|15.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|16.
|Сентраль Кордоба
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|17.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|18.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|21.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|22.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|23.
|Годой Крус
|1:3
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
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