Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Расинг Авельянеда
3:1
Перерыв
Годой Крус
0'
1:0
32' Гол
Цвитанич Дарио
1:1
38' Гол
Santiago Garcia II
42' Желтая карточка
Joaquin Varela
2:1
43' Пенальти
Лисандро Лопес III
3:1
45' Гол
Diego Gonzalez VI
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
2
Донатти
Алехандро
5
Мена
Эухенио
21
Марсело
Диас
8
Diego
Gonzalez
VI
11
David
Barbona
32
Монтойя
Вальтер
20
Цвитанич
Дарио
15
Лисандро
Лопес
III
1
Roberto
Ramirez
20
Nestor
Breitenbruch
2
Joaquin
Varela
6
Tomas
Cardona
4
Agustin
Ignacio
Aleo
16
Agustin
MAnzur
30
Juan
Andrada
15
Franco
Gonzalez
26
Juan
Brunetta
19
Fabian
Henriquez
18
Santiago
Garcia
II
Расинг Авельянеда
4-1-3-2
Годой Крус
4-4-2

Ход матча

32'
Цвитанич Дарио
(Монтойя Вальтер)
1:0
38'
1:1
Santiago Garcia II
(Agustin MAnzur)
42'
 
Joaquin Varela
43'
Лисандро Лопес III
2:1
45'
Diego Gonzalez VI
(Монтойя Вальтер)
3:1

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус
Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Суперлига Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 2:1 Годой Крус Примера Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда Примера
Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус Примера Расинг Авельянеда 1:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Расинг Авельянеда Примера Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Примера А Расинг Авельянеда 2:3 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Бока Хуниорс 4 3 1 0 5 - 0 10
3. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
5. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
6. Аргентинос Хуниорс 5 2 3 0 5 - 3 9
7. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
9. Тальерес Кордоба 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
12. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
14. Расинг Авельянеда 3:1 5 1 3 1 6 - 9 6
15. Уракан 4 1 2 1 3 - 2 5
16. Сентраль Кордоба 5 1 2 2 2 - 4 5
17. Альдосиви 4 1 1 2 3 - 3 4
18. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
19. Унион Санта-Фе 5 1 1 3 4 - 7 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 2 - 6 4
21. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 2 - 6 3
22. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
23. Годой Крус 1:3 5 1 0 4 5 - 10 3
24. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 6 1


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