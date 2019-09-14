Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Ганновер 96
0:2
Конец матча
Арминия
0'
0:1
32' Гол
Клос Фабиан
41' Желтая карточка
Joakim Nilsson II
44' Желтая карточка
Антон Вальдемар
63' Желтая карточка
Фелипе Мартинс
0:2
64' Пенальти
Фогльзаммер Андреас
77' Желтая карточка
Аого Деннис
80' Вторая желтая карточка
Антон Вальдемар
85' Желтая карточка
Харагути Генки
90'+2
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
28
Франке
Марсель
5
Фелипе
Мартинс
21
Хорн
Яннес
31
Антон
Вальдемар
20
Аого
Деннис
33
Тойхерт
Седрик
7
Приб
Эдгар
35
Муслия
Флоран
26
Вайдандт
Хендрик
1
Stefan
Ortega
25
Клаусс
Джонатан
24
Alex
Perez
II
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
14
Эдмундссон
Йохан
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
29
Суку
Себио
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Ганновер 96
4-2-3-1
Арминия
4-3-2-1

Ход матча

32'
0:1
Клос Фабиан
(Хартель Марсель)
41'
 
Joakim Nilsson II
44'
Антон Вальдемар
 
61'
Дукш Марвин
Приб Эдгар
 
63'
Фелипе Мартинс
 
64'
0:2
Фогльзаммер Андреас
65'
Ханссон Эмиль
Муслия Флоран
 
66'
 
Шюц Том
Суку Себио
77'
Аого Деннис
 
79'
Харагути Генки
Аого Деннис
 
80'
Антон Вальдемар
 
81'
 
Зальгер Штефан
Фогльзаммер Андреас
85'
Харагути Генки
 
90'
 
Keanu Staude
Клос Фабиан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96
Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л
Арминия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия
Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Арминия 5:0 Ганновер 96 Товарищеские матчи Арминия 2:1 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 3:3 Ганновер 96 Бундеслига 2
Арминия 2:1 Ганновер 96 Товарищеские матчи Арминия 1:0 Ганновер 96 Товарищеские матчи Арминия 0:1 Ганновер 96 Товарищеские матчи Арминия 2:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Арминия Бундеслига Ганновер 96 2:2 Арминия Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 6 4 2 0 11 - 7 14
2. Гамбург 5 4 1 0 13 - 3 13
3. Арминия 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Гройтер Фюрт 6 3 2 1 9 - 7 11
5. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 5 10
6. Оснабрюк 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Карлсруэ 6 3 0 3 10 - 12 9
8. Эрцгебирге Ауэ 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Хайденхайм 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Ян 6 2 1 3 12 - 9 7
12. Санкт-Паули 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Динамо Дрезден 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Дармштадт 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Ганновер 96 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Хольштайн Киль 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Бохум 5 0 2 3 8 - 12 2
18. Веен Висбаден 6 0 1 5 7 - 18 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Антон Вальдемар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Joakim Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Клос Фабиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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