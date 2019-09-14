Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Ганновер 96
0:2
Конец матча
Арминия
0:1
32' ГолКлос Фабиан
41' Желтая карточкаJoakim Nilsson II
44' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
63' Желтая карточкаФелипе Мартинс
0:2
64' ПенальтиФогльзаммер Андреас
77' Желтая карточкаАого Деннис
80' Вторая желтая карточкаАнтон Вальдемар
85' Желтая карточкаХарагути Генки
21
Хорн
Яннес
20
Аого
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аого ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Шюц ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
Ход матча
32'
0:1
44'
63'
64'
66'
77'
80'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =3 -13Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96
Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л
Арминия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия
Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|2.
|Гамбург
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|Арминия
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Гройтер Фюрт
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|5.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|6.
|Оснабрюк
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|Карлсруэ
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Хайденхайм
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|12 - 9
|7
|12.
|Санкт-Паули
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Динамо Дрезден
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Дармштадт
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|Ганновер 96
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Бохум
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|18.
|Веен Висбаден
|6
|0
|1
|5
|7 - 18
|1
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