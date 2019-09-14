Германия: Бундеслига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

48' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Фуллкруг Никлас из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

46' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

45' Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

45' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Пространство открывается для Биттенкорт Леонардо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

43' Удар от ворот произведет Вердер

43' Пространство открывается для Уджа Энтони , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

41' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ланг Михаэль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

36' Плохо играет Суботич Невен - неудачный вынос, и мяч у соперниц

36' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

35' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Удар от ворот произведет Вердер

31' Кристофер Ленц пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

30' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

30' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

28' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

26' Плохо играет Гросс Кристиан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

25' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

24' Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кристофер Ленц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Плохо играет Кристофер Ленц - неудачный вынос, и мяч у соперниц

22' Юя Осако из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Вердер

21' Отличная игра от Андрих Роберт из команды Унион Берлин . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

20' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

20' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Фуллкруг Никлас получает желтую карточку за неспортивное поведение

18' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

13' После проверки VAR судья изменил решение - Унион Берлин пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ланг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Уджа Энтони наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

8' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Вердер

5' Контроль мяча: [team1]: 10%, [team2]: 90%.

5' Г О О О О Л - Классен Дэви из команды Вердер забивает с точки!

4' После проверки VAR судья не изменил решения - Вердер пробьет пенальти!

4' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Плохо играет Кристофер Ленц - неудачный вынос, и мяч у соперниц

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола