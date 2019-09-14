Германия: Бундеслига 2019-2020
Унион Берлин
1:2
Конец матча
Стадион: Alte Foersterei Зрители: 22012
Вердер
0:1
5' ПенальтиКлассен Дэви
1:1
14' ПенальтиАндерссон Себастьян
19' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
54' Желтая карточкаТриммель Кристофер
1:1
55' Не забитый пенальтиКлассен Дэви
1:2
55' ГолФуллкруг Никлас
76' Желтая карточкаШахин Нури
80' Желтая карточкаСуботич Невен
83' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
89' Вторая желтая карточкаСуботич Невен
90' Вторая желтая карточкаШахин Нури
11
Уджа
Энтони
32
Фридль
Марко
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Райхель КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Ilia Gruev
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
14'
19'
55'
1:1
55'
1:2
76'
80'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
25 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =7 -3Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг
Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Бохум 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Магдебург Дармштадт 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Гамбург Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин
Вердер Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер
Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Падерборн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Унион Берлин
27% (43)
Ничья
29.6% (47)
Вердер
43.4% (69)
1:2 Вердер
24.5% (39)
1:1 Ничья
22.6% (36)
2:1 Унион Берлин
17% (27)
0:1 Вердер
9.4% (15)
2:2 Ничья
6.3% (10)
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