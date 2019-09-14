Германия: Бундеслига 2019-2020

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Унион Берлин
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 22012
Вердер
0'
0:1
5' Пенальти
Классен Дэви
1:1
14' Пенальти
Андерссон Себастьян
19' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас
54' Желтая карточка
Триммель Кристофер
1:1
55' Не забитый пенальти
Классен Дэви
1:2
55' Гол
Фуллкруг Никлас
76' Желтая карточка
Шахин Нури
80' Желтая карточка
Суботич Невен
83' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
89' Вторая желтая карточка
Суботич Невен
90' Вторая желтая карточка
Шахин Нури
90'+9
1
Гикевич
Рафал
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
3
Суботич
Невен
25
Christopher
Lenz
27
Бекер
Шеральдо
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
15
Marius
Buelter
11
Уджа
Энтони
10
Андерссон
Себастьян
1
Павленка
Иржи
4
Ланг
Михаэль
23
Гебреселассие
Теодор
36
Гросс
Кристиан
32
Фридль
Марко
10
Биттенкорт
Леонардо
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
11
Фуллкруг
Никлас
24
Эггештайн
Йоханнес
Унион Берлин
4-4-2
Вердер
4-3-1-2

Ход матча

5'
0:1
Классен Дэви
14'
Андерссон Себастьян
1:1
19'
 
Фуллкруг Никлас
54'
Триммель Кристофер
 
55'
1:1
Классен Дэви
55'
1:2
Фуллкруг Никлас
(Шахин Нури)
67'
Полтер Себастьян
Уджа Энтони
 
68'
 
Сарджент Джош
Юя Осако
73'
Гогия Акакий
Бекер Шеральдо
 
76'
 
Шахин Нури
80'
Суботич Невен
 
83'
 
Биттенкорт Леонардо
84'
Абдуллахи Сулейман
Гентнер Кристиан
 
84'
 
Писарро Клаудио
Эггештайн Йоханнес
89'
Суботич Невен
 
90'
 
Голлер Беньямин
Биттенкорт Леонардо
90'
 
Шахин Нури

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 25 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг
Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Бохум 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Магдебург Дармштадт 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Гамбург Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин
Вердер Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер
Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Берлин 2:2 Вердер Товарищеские матчи Унион Берлин 0:5 Вердер Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
3. Бавария Заявка 4 2 2 0 12 - 4 8
4. Вольфсбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5. Боруссия М Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Байер Л Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Вердер Заявка 4 2 0 2 8 - 9 6
10. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Фортуна Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Унион Берлин Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Кёльн Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16. Майнц Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Падерборн Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
18. Герта Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:2 Вердер
Унион Берлин
27% (43)
Ничья
29.6% (47)
Вердер
43.4% (69)
1:2 Вердер
24.5% (39)
1:1 Ничья
22.6% (36)
2:1 Унион Берлин
17% (27)
0:1 Вердер
9.4% (15)
2:2 Ничья
6.3% (10)
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