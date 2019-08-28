Германия: Бундеслига 2019-2020

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Боруссия Д
 
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Байер Л

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Энерги Коттбус 0:5 Боруссия Д Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Кёльн 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Аугсбург
Пройссен Мюнстер 0:4 Боруссия Д Юрдинген 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Бавария Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Удинезе 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Швайнберг 0:10 Боруссия Д Боруссия М 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Фортуна Вердер 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Фрайбург 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Майнц Бавария 5:0 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Байер Л Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л
Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л Байер Л 1:1 Шальке 04 Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 2:0 Нюрнберг Штуттгарт 0:1 Байер Л Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 4:1 Байер Л

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Боруссия Д 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Вольфсбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Байер Л Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Фортуна Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Кёльн Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Вердер Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
15. Падерборн Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Аугсбург Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
17. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Майнц Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Байер Л

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 7 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л
    Боруссия Д
    91.4% (64)
    Ничья
    7.1% (5)
    Байер Л
    1.4% (1)
    2:1 Боруссия Д
    54.3% (38)
    2:0 Боруссия Д
    10% (7)
    3:1 Боруссия Д
    10% (7)
    3:2 Боруссия Д
    7.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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