Германия: Бундеслига 2019-2020
Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Байер Л
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +16 =1 -3Энерги Коттбус 0:5 Боруссия Д Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Кёльн 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Аугсбург
Пройссен Мюнстер 0:4 Боруссия Д Юрдинген 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Бавария Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Удинезе 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Швайнберг 0:10 Боруссия Д Боруссия М 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Фортуна Вердер 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Фрайбург 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Майнц Бавария 5:0 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Байер Л Последние 20 матчей: +9 =4 -7Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л
Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л Байер Л 1:1 Шальке 04 Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 2:0 Нюрнберг Штуттгарт 0:1 Байер Л Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 4:1 Байер Л
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Фортуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|15.
|Падерборн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
Боруссия Д
91.4% (64)
Ничья
7.1% (5)
Байер Л
1.4% (1)
2:1 Боруссия Д
54.3% (38)
2:0 Боруссия Д
10% (7)
3:1 Боруссия Д
10% (7)
3:2 Боруссия Д
7.1% (5)
1:1 Ничья
2.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...