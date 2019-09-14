Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Штурм
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8970
ЛАСК
0'
55' Желтая карточка
Шраммель Томас
0:1
75' Гол
Гойгингер Томас
0:2
77' Гол
Клаусс Жоао
82' Желтая карточка
Шпендльхофер Лукас
90'+4
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
23
Шпендльхофер
Лукас
5
Andre
Franco
4
Шраммель
Томас
10
Китеишвили
Отар
21
Домингес
Хуан
30
Любич
Иван
25
Хирлэндер
Штефан
9
Балай
Беким
29
Рёчер
Торстен
1
Шлагер
Александер
5
Филипович
Петар
18
Траунер
Гернот
6
Визингер
Филипп
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорл
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
20
Тетте
Самуэл
9
Клаусс
Жоао
Штурм
4-4-2
ЛАСК
3-4-2-1

Ход матча

55'
Шраммель Томас
 
68'
Десподов Кирилл
Шраммель Томас
 
75'
0:1
Гойгингер Томас
(Холланд Джеймс)
76'
 
Фризер Доминик
Гойгингер Томас
77'
0:2
Клаусс Жоао
78'
Лейтгеб Кристоф
Любич Иван
 
82'
Шпендльхофер Лукас
 
83'
Янтшер Якоб
Китеишвили Отар
 
84'
 
Рагуж Марко
Клаусс Жоао
88'
 
Поцманн Марвин
Реннер Рене

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм
Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге
ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Штурм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига
Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:3 Штурм Бундеслига (T-mobile)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 34 - 6 21
2. ЛАСК 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Вольфсбергер 6 4 0 2 16 - 8 12
4. Штурм 7 4 0 3 8 - 5 12
5. Хартберг 7 3 2 2 16 - 16 11
6. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Ваттенс 7 2 2 3 10 - 13 8
8. Маттерсбург 7 2 0 5 7 - 19 6
9. Аустрия Вена 6 1 2 3 10 - 13 5
10. Санкт-Пёльтен 6 1 2 3 5 - 15 5
11. Альтах 6 1 1 4 10 - 16 4
12. Адмира 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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