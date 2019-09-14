Австрия: Бундеслига 2019-2020
Штурм
0:2
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena Зрители: 8970
ЛАСК
55' Желтая карточкаШраммель Томас
0:1
75' ГолГойгингер Томас
0:2
77' ГолКлаусс Жоао
82' Желтая карточкаШпендльхофер Лукас
30
Любич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тетте СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tobias Lawal
-
29 Рагуж Марко
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
55'
75'
77'
0:2
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +10 =1 -9Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм
Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =2 -6ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге
ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Штурм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:3 Штурм Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|34 - 6
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Вольфсбергер
|6
|4
|0
|2
|16 - 8
|12
|4.
|Штурм
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|5.
|Хартберг
|7
|3
|2
|2
|16 - 16
|11
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Ваттенс
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|8.
|Маттерсбург
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|6
|9.
|Аустрия Вена
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|6
|1
|2
|3
|5 - 15
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|10 - 16
|4
|12.
|Адмира
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
Загрузка...