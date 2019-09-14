Греция: Суперлига 2019-2020

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Олимпиакос
2:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Волос
0'
1:0
12' Гол
Гильерме дос Сантос
16' Желтая карточка
Мистакидис Яннис
36' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
41' Желтая карточка
41' Желтая карточка
Муньис Хуан
46' Желтая карточка
52' Желтая карточка
Элабделлауи Омар
59' Желтая карточка
Fernando Joao
61' Желтая карточка
2:0
71' Гол
Эль-Араби Юссеф
75'
1
Са
Жозе
14
Элабделлауи
Омар
20
Мериа
Яссин
66
Сиссе
Папе
Абу
23
Кутрис
Леонардо
8
Гильерме
дос
Сантос
4
Камара
Мохамед
III
97
Ранджелович
Лазар
28
Вальбуэна
Матьё
10
Поденсе
Даниэл
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Athanasios
Garavelis
22
Lefteris
Lyratzis
67
Диамантис
Апостолос
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
23
Fernando
Joao
99
Konstantinos
Balogiannis
8
Муньис
Хуан
27
Мистакидис
Яннис
6
Цоканис
Тасос
26
Ендришек
Эрик
Олимпиакос
4-2-3-1
Волос
4-5-1

Ход матча

12'
Гильерме дос Сантос
1:0
16'
 
Мистакидис Яннис
36'
Поденсе Даниэл
 
41'
 
41'
 
Муньис Хуан
46'
 
52'
Элабделлауи Омар
 
56'
 
Augusto Max
Цоканис Тасос
59'
 
Fernando Joao
61'
 
69'
 
Yahia Attiyat allah
Мистакидис Яннис
70'
Судани Эль-Арби
Ранджелович Лазар
 
71'
Эль-Араби Юссеф
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар
Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест Лариса 0:3 Олимпиакос Ламия 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Ксанти Панаитоликос 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Атромитос Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Ламия Олимпиакос 5:1 ОФИ Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 АЕК
Волос Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос
Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон Аигиниакос 1:4 Волос Волос 0:2 Ираклис
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. ПАОК 3 3 0 0 7 - 4 9
3. ОФИ 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ксанти 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Волос 0:2 3 2 0 1 3 - 3 6
6. АЕК 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ламия 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Атромитос 3 0 2 1 5 - 6 2
9. Лариса 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Арис Салоники 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Панатинаикос 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Паниониос 2 0 0 2 2 - 4 0
13. Астерас 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Панаитоликос 3 0 0 3 3 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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