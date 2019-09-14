Греция: Суперлига 2019-2020
Олимпиакос
2:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Караискакис
Волос
1:0
12' ГолГильерме дос Сантос
16' Желтая карточкаМистакидис Яннис
36' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
41' Желтая карточкаМуньис Хуан
52' Желтая карточкаЭлабделлауи Омар
59' Желтая карточкаFernando Joao
2:0
71' ГолЭль-Араби Юссеф
1
Са
Жозе
20
Мериа
Яссин
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
20 Мериа ЯссинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
Ход матча
12'
16'
36'
41'
41'
46'
52'
59'
61'
71'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +17 =1 -2Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар
Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест Лариса 0:3 Олимпиакос Ламия 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Ксанти Панаитоликос 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Атромитос Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Ламия Олимпиакос 5:1 ОФИ Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 АЕК
Волос Последние 20 матчей: +10 =4 -6Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос
Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон Аигиниакос 1:4 Волос Волос 0:2 Ираклис
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|3.
|ОФИ
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Ксанти
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Волос
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Ламия
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Атромитос
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|9.
|Лариса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Панатинаикос
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Паниониос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Панаитоликос
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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