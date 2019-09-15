Греция: Суперлига 2019-2020

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АЕК
2:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
16' Желтая карточка
Враньеш Огнен
1:0
37' Гол в свои ворота
Пляцикас Василиос
2:0
45' Гол
Враньеш Огнен
67' Желтая карточка
Vanderson
68' Желтая карточка
Ливайя Марко
90'+4
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
21
Враньеш
Огнен
4
Ойконому
Мариос
3
Лопеш
Элдер
6
Крстичич
Ненад
8
Симоэш
Андре
12
Шику
Жеральдес
10
Ливайя
Марко
14
Албанис
Христос
9
Якумакис
Георгиос
1
Веллидис
Маркос
34
Салиакас
Манолис
4
Адехо
Даниэль
8
Пляцикас
Василиос
23
Скондрас
Яннис
27
Vanderson
11
Караманос
Тасос
16
Бехарано
Данни
21
Димуцос
Элини
24
Винтра
Лукас
18
Lazar
Romanic
АЕК
4-2-3-1
Ламия
5-4-1

Ход матча

16'
Враньеш Огнен
 
36'
 
Andreas Vassilogiannis
Бехарано Данни
37'
Пляцикас Василиос
1:0
45'
Враньеш Огнен
(Ливайя Марко)
2:0
64'
Клонаридис Виктор
Албанис Христос
 
65'
 
Thuram II
Lazar Romanic
67'
 
Vanderson
68'
Ливайя Марко
 
71'
Верде Даниэле
Шику Жеральдес
 
76'
Галанопулос Костас
Крстичич Ненад
 
85'
 
Konstantinos Bouloulis
Димуцос Элини

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор
АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис
Ламия Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК
Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос

Последние игры между собой

АЕК: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Ламия 0:4 АЕК Кубок Ламия 2:2 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига
АЕК 2:1 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Ксанти 3 3 0 0 6 - 3 9
3. ПАОК 3 3 0 0 7 - 4 9
4. ОФИ 3 2 1 0 7 - 3 7
5. АЕК 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Волос 3 2 0 1 3 - 6 6
7. Арис Салоники 4:0 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Паниониос 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Атромитос 3 0 2 1 5 - 6 2
10. Ламия 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Панатинаикос 0:4 3 0 1 2 2 - 8 1
13. Астерас 3 0 0 3 3 - 6 0
14. Панаитоликос 3 0 0 3 3 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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