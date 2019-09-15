Греция: Суперлига 2019-2020
АЕК
2:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Ламия
16' Желтая карточкаВраньеш Огнен
1:0
37' Гол в свои воротаПляцикас Василиос
2:0
45' ГолВраньеш Огнен
67' Желтая карточкаVanderson
68' Желтая карточкаЛивайя Марко
10
Ливайя
Марко
27
Vanderson
24
Винтра
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кардосо Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Винтра ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sotiris Antoniou
Ход матча
16'
37'
45'
2:0
67'
68'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +11 =4 -5Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор
АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис
Ламия Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК
Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос
Последние игры между собой
АЕК: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Ксанти
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|4.
|ОФИ
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Волос
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|7.
|Арис Салоники
|4:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Паниониос
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Атромитос
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Панатинаикос
|0:4
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|13.
|Астерас
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|Панаитоликос
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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