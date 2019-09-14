Греция: Суперлига 2019-2020

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Атромитос
2:3
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
17' Гол
Акпом Чуба
21' Желтая карточка
Харисис Харилаос
0:2
22' Гол
Матос Леонардо
1:2
45' Гол
Веллиос Апостолос
2:2
52' Гол
Веллиос Апостолос
2:3
90' Гол
Креспо Хосе
90' Желтая карточка
Фарлей Роса
90' Желтая карточка
Акпом Чуба
90' Желтая карточка
Рауль Баэна
90'+6
33
Теодоракис
Христос
28
Нацос
Спиридон
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
5
Хила
Таль
6
Харисис
Харилаос
15
Madson
9
Giorgos
Manousos
39
Веллиос
Апостолос
7
Фарлей
Роса
31
Пасхалакис
Александрос
3
Матос
Леонардо
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
24
Эсити
Андерсон
27
Мишич
Йосип
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
10
Пелкас
Димитрис
Атромитос
4-3-3
ПАОК
4-4-2

Ход матча

17'
0:1
Акпом Чуба
(Пелкас Димитрис)
21'
Харисис Харилаос
 
22'
0:2
Матос Леонардо
45'
Веллиос Апостолос
(Giorgos Manousos)
1:2
52'
Веллиос Апостолос
(Фарлей Роса)
2:2
61'
 
Эль-Каддури Омар
Эсити Андерсон
61'
 
Лео Родригес
Бисесвар Диего
75'
Рауль Баэна
Хила Таль
 
79'
 
Свидерски Кароль
Пелкас Димитрис
80'
Н'Сикулу Кларк
Giorgos Manousos
 
89'
Угрои Роланд
Харисис Харилаос
 
90'
2:3
Креспо Хосе
90'
Фарлей Роса
 
90'
 
Акпом Чуба
90'
Рауль Баэна
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос
Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК
Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ПАОК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига Атромитос 1:3 ПАОК Кубок
ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига ПАОК 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 Атромитос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. ПАОК 3 3 0 0 7 - 4 9
3. ОФИ 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ксанти 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Волос 0:2 3 2 0 1 3 - 3 6
6. АЕК 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ламия 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Атромитос 3 0 2 1 5 - 6 2
9. Лариса 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Арис Салоники 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Панатинаикос 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Паниониос 2 0 0 2 2 - 4 0
13. Астерас 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Панаитоликос 3 0 0 3 3 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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