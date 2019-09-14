Греция: Суперлига 2019-2020
0:1
17' ГолАкпом Чуба
21' Желтая карточкаХарисис Харилаос
0:2
22' ГолМатос Леонардо
1:2
45' ГолВеллиос Апостолос
2:2
52' ГолВеллиос Апостолос
2:3
90' ГолКреспо Хосе
90' Желтая карточкаФарлей Роса
90' Желтая карточкаАкпом Чуба
90' Желтая карточкаРауль Баэна
15
Madson
15
Креспо
Хосе
27
Мишич
Йосип
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
-
17 Угрои РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
17'
0:1
21'
22'
0:2
45'
52'
2:2
75'
90'
2:3
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос
Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ПАОК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига ПАОК 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 Атромитос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|3.
|ОФИ
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Ксанти
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Волос
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Ламия
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Атромитос
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|9.
|Лариса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Панатинаикос
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Паниониос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Панаитоликос
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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