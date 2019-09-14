Румыния: Первая лига 2019-2020
Киндия Тырговиште
0:0
Конец матча
Стадион: Илие Оана
Сепси
31' Желтая карточкаSzabolcs Kilyen
38' Желтая карточкаNicolae Carnat
42' Желтая карточкаMarius Martac
0:0
48' Не забитый пенальтиКаранович Горан
68' Желтая карточкаCristian Negut
25
Mihai
Aioani
99
Robert
Neciu
94
Ovidiu
Bic
10
Dylan
Flores
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Robert NeciuЗащитник
- Полузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Mihai LecaЗащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
-
-
15 Cornel Dinu
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Dylan FloresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ксаба Ласзло
Ход матча
31'
38'
42'
48'
0:0
68'
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +11 =3 -6Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште
Сепси Последние 20 матчей: +1 =7 -12Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси
Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра ФКСБ 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|6
|2
|1
|25 - 8
|20
|2.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Вииторул Констанца
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Астра
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|Ботошани
|1:1
|9
|2
|6
|1
|16 - 14
|12
|8.
|Динамо Бухарест
|1:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|9.
|Сепси
|9
|1
|7
|1
|6 - 6
|10
|10.
|Германнштадт
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|11.
|ФКСБ
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Академика Клинчени
|9
|1
|3
|5
|13 - 20
|6
|14.
|Волунтари
|9
|1
|2
|6
|6 - 21
|5
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