Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Киндия Тырговиште
0:0
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
31' Желтая карточка
Szabolcs Kilyen
38' Желтая карточка
Nicolae Carnat
42' Желтая карточка
Marius Martac
0:0
48' Не забитый пенальти
Каранович Горан
68' Желтая карточка
Cristian Negut
90'+4
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
16
Пициан
Андрей
99
Robert
Neciu
20
Cristian
Negut
94
Ovidiu
Bic
10
Ливиу
Михай
II
7
Franck
Yameogo
9
Mihai
Vodut
11
Флоря
Константин
95
Csongor
Fejer
2
Szabolcs
Kilyen
3
Баришич
Хрвое
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
27
Nicolae
Carnat
8
Васвари
Габриэл
10
Dylan
Flores
21
Гал-Андрезли
Петер
18
Шафранко
Павол
25
Каранович
Горан
Киндия Тырговиште
Сепси

Ход матча

31'
 
Szabolcs Kilyen
38'
 
Nicolae Carnat
42'
Marius Martac
 
48'
0:0
Каранович Горан
56'
 
Димитров Радослав
Szabolcs Kilyen
61'
Раца Вадим
Ливиу Михай II
 
63'
 
Ronaldo Deaconu
Dylan Flores
68'
Cristian Negut
 
72'
Denis Dumitrascu
Флоря Константин
 
81'
Andrei Burlacu
Robert Neciu
 
90'
 
Rachid Bouhenna
Каранович Горан

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште
Сепси Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси
Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра ФКСБ 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Лига II Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Лига II
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 6 2 1 25 - 8 20
2. Газ Метан Mедиаш 8 5 3 0 17 - 6 18
3. Университатя Крайова 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Вииторул Констанца 8 4 3 1 19 - 9 15
5. КСМ Политехника Яссы 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Астра 9 3 3 3 11 - 11 12
7. Ботошани 1:1 9 2 6 1 16 - 14 12
8. Динамо Бухарест 1:1 9 3 1 5 11 - 16 10
9. Сепси 9 1 7 1 6 - 6 10
10. Германнштадт 8 3 0 5 11 - 18 9
11. ФКСБ 8 2 1 5 9 - 17 7
12. Киндия Тырговиште 9 1 3 5 10 - 17 6
13. Академика Клинчени 9 1 3 5 13 - 20 6
14. Волунтари 9 1 2 6 6 - 21 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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