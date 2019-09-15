Австрия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Лавантталь Арена
Аустрия Вена
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
22
Кавлан
Канер
36
Dominik
Fitz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerhard Struber
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Dominik FitzНападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +13 =1 -6ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +11 =2 -7Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена Зигхартскирхен 0:10 Аустрия Вена ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Штурм 1:3 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|34 - 6
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 8
|13
|4.
|Рапид Вена
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Штурм
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|6.
|Хартберг
|7
|3
|2
|2
|16 - 16
|11
|7.
|Ваттенс
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|16 - 16
|7
|9.
|Маттерсбург
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|6
|10.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|7
|1
|2
|4
|5 - 21
|5
|12.
|Адмира
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
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