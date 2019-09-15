Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Аустрия Вена
0' 31'
31
Кофлер
Александр
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Shon
Weissman
24
Верницниг
Кристофер
13
Лучич
Иван
III
8
Цвиршиц
Штефан
15
Сербест
Таркан
23
Палмер-Браун
Эрик
22
Кавлан
Канер
17
Клайн
Флориан
5
Vesel
Demaku
10
Грюнвальд
Александр
7
Сакс
Максимилиан
14
Моншайн
Кристоф
36
Dominik
Fitz
Вольфсбергер
4-3-1-2
Аустрия Вена
4-3-3

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +13 =1 -6
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена Зигхартскирхен 0:10 Аустрия Вена ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Штурм 1:3 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 34 - 6 21
2. ЛАСК 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Вольфсбергер 0:0 7 4 1 2 16 - 8 13
4. Рапид Вена 7 4 1 2 14 - 8 13
5. Штурм 7 4 0 3 8 - 5 12
6. Хартберг 7 3 2 2 16 - 16 11
7. Ваттенс 7 2 2 3 10 - 13 8
8. Альтах 7 2 1 4 16 - 16 7
9. Маттерсбург 7 2 0 5 7 - 19 6
10. Аустрия Вена 0:0 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Санкт-Пёльтен 7 1 2 4 5 - 21 5
12. Адмира 7 0 1 6 3 - 22 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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