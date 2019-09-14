Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Ред Булл Зальцбург
7:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8933
Хартберг
0'
8' Желтая карточка
Нимага Бакари
19' Желтая карточка
Клем Кристиан
1:0
23' Гол
Рамальо Андре
2:0
36' Гол
Окугава Масая
2:1
44' Гол
Michael Huber
3:1
50' Гол
Дака Пэтсон
4:1
52' Гол
Холанн Эрлинг
4:2
77' Гол
Доссу Жодель
80' Желтая карточка
Stefan Rakowitz
5:2
86' Гол
Холанн Эрлинг
6:2
87' Гол
Минамино Такуми
7:2
90' Гол
Холанн Эрлинг
90'+5
1
Станкович
Чичан
25
Фаркас
Патрик
15
Рамальо
Андре
6
Онгене
Жером
17
Ульмер
Андреас
37
Окугава
Масая
45
Мвепу
Энок
16
Юнузович
Златко
14
Собослаи
Доминик
20
Дака
Пэтсон
30
Холанн
Эрлинг
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
42
Нимага
Бакари
18
Канкола
Давид
10
Stefan
Rakowitz
40
Готаль
Сандро
9
Реп
Райко
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
Хартберг
4-3-3

Ход матча

8'
 
Нимага Бакари
19'
 
Клем Кристиан
23'
Рамальо Андре
1:0
24'
 
Juergen Heil
Линхарт Андреас
36'
Окугава Масая
(Холанн Эрлинг)
2:0
44'
2:1
Michael Huber
(Stefan Rakowitz)
50'
Дака Пэтсон
(Холанн Эрлинг)
3:1
52'
Холанн Эрлинг
(Дака Пэтсон)
4:1
57'
 
Доссу Жодель
Нимага Бакари
59'
Бернед Антуан
Юнузович Златко
 
66'
Минамино Такуми
Окугава Масая
 
72'
 
Tomas Ostrak
Готаль Сандро
72'
Вебер Максимилиан
Ульмер Андреас
 
77'
4:2
Доссу Жодель
(Stefan Rakowitz)
80'
 
Stefan Rakowitz
86'
Холанн Эрлинг
(Вебер Максимилиан)
5:2
87'
Минамино Такуми
(Бернед Антуан)
6:2
90'
Холанн Эрлинг
7:2

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Кайсериспор Парндорф 1:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Арсенал Тула 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 0:1 ЦСКА София Ред Булл Зальцбург 3:0 Кирчаншоринг Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг
Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Хартберг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Хартберг 0:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 34 - 6 21
2. ЛАСК 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Вольфсбергер 6 4 0 2 16 - 8 12
4. Штурм 7 4 0 3 8 - 5 12
5. Хартберг 7 3 2 2 16 - 16 11
6. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Ваттенс 7 2 2 3 10 - 13 8
8. Маттерсбург 7 2 0 5 7 - 19 6
9. Аустрия Вена 6 1 2 3 10 - 13 5
10. Санкт-Пёльтен 6 1 2 3 5 - 15 5
11. Альтах 6 1 1 4 10 - 16 4
12. Адмира 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Michael Huber бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Окугава Масая бьет в цель!
  • 24'
    [player1] уходит, Juergen Heil вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Рамальо Андре бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Клем Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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