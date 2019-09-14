Австрия: Бундеслига 2019-2020
Ред Булл Зальцбург
7:2
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена Зрители: 8933
Хартберг
8' Желтая карточкаНимага Бакари
19' Желтая карточкаКлем Кристиан
1:0
23' ГолРамальо Андре
2:0
36' ГолОкугава Масая
2:1
44' ГолMichael Huber
3:1
50' ГолДака Пэтсон
4:1
52' ГолХоланн Эрлинг
4:2
77' ГолДоссу Жодель
80' Желтая карточкаStefan Rakowitz
5:2
86' ГолХоланн Эрлинг
6:2
87' ГолМинамино Такуми
7:2
90' ГолХоланн Эрлинг
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
23
Кайнц
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
-
28 Juergen Heil
-
27 Lukas Ried
-
19 Tomas Ostrak
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
19'
23'
1:0
36'
2:0
44'
2:1
50'
3:1
52'
4:1
77'
4:2
80'
86'
87'
6:2
90'
7:2
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +16 =1 -3Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Кайсериспор Парндорф 1:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Арсенал Тула 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 0:1 ЦСКА София Ред Булл Зальцбург 3:0 Кирчаншоринг Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг
Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Хартберг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|34 - 6
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Вольфсбергер
|6
|4
|0
|2
|16 - 8
|12
|4.
|Штурм
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|5.
|Хартберг
|7
|3
|2
|2
|16 - 16
|11
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Ваттенс
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|8.
|Маттерсбург
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|6
|9.
|Аустрия Вена
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|6
|1
|2
|3
|5 - 15
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|10 - 16
|4
|12.
|Адмира
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
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