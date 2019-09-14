Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
3:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Панаитоликос
29' Красная карточкаMimito
33' Желтая карточкаMiguel Mellado
1:0
54' ГолKosmas Tsilianidis
2:0
61' ГолDimitrios Manos
64' Желтая карточкаНейра Хуан
2:1
69' ГолVlad Morar
3:1
85' ГолKosmas Tsilianidis
10
Наби
Адил
21
Санья
Пьер
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
8
Mimito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастро Луис
Ход матча
29'
33'
54'
61'
2:0
64'
69'
2:1
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =6 -9Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ
Панаитоликос Последние 20 матчей: +5 =4 -11Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники
Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос Арис Салоники 1:2 Панаитоликос
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Панаитоликос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
ОФИ 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панаитоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:3 ОФИ Кубок Панаитоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Футбольная лига Панаитоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панаитоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панаитоликос Второй дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|3.
|ОФИ
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Ксанти
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Волос
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Ламия
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Атромитос
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|9.
|Лариса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Панатинаикос
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Паниониос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Панаитоликос
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Загрузка...