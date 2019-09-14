Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
3:1
Конец матча

Стадион:
Панаитоликос
0'
29' Красная карточка
Mimito
33' Желтая карточка
Miguel Mellado
1:0
54' Гол
Kosmas Tsilianidis
2:0
61' Гол
Dimitrios Manos
64' Желтая карточка
Нейра Хуан
2:1
69' Гол
Vlad Morar
3:1
85' Гол
Kosmas Tsilianidis
90'+7
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
6
Anestis
Nastos
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
8
Нейра
Хуан
29
Miguel
Mellado
19
Kosmas
Tsilianidis
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
9
Dimitrios
Manos
1
Christopher
Knett
21
Санья
Пьер
3
Балби
Лучиано
47
Alexandros
Malis
5
Igor
Jovanovic
10
Далсью
18
Adrian
Oscar
Lucero
11
Диас
Хорхе
8
Mimito
14
Frederico
Duarte
9
Admir
Bajrovic
ОФИ
4-2-3-1
Панаитоликос
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Mimito
33'
Miguel Mellado
 
33'
Браун Кристофер
Коровесис Никос
 
46'
 
Арийиби Гболи
Admir Bajrovic
54'
Kosmas Tsilianidis
1:0
60'
 
Vlad Morar
Frederico Duarte
61'
Dimitrios Manos
2:0
64'
Нейра Хуан
 
69'
2:1
Vlad Morar
79'
 
Nikos Giannakopoulos
Christopher Knett
81'
Vajeba Sakor
Наби Адил
 
85'
Kosmas Tsilianidis
3:1
88'
Joao Figueiredo
Dimitrios Manos
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ
Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия АЕК 1:0 ОФИ ОФИ 0:0 Ксанти ОФИ 1:1 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ
Панаитоликос Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники
Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос Арис Салоники 1:2 Панаитоликос

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Панаитоликос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
ОФИ 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:1 ОФИ Суперлига Панаитоликос 3:1 ОФИ Суперлига Панаитоликос 3:1 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панаитоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:3 ОФИ Кубок Панаитоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Футбольная лига Панаитоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панаитоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панаитоликос Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. ПАОК 3 3 0 0 7 - 4 9
3. ОФИ 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ксанти 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Волос 0:2 3 2 0 1 3 - 3 6
6. АЕК 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ламия 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Атромитос 3 0 2 1 5 - 6 2
9. Лариса 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Арис Салоники 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Панатинаикос 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Паниониос 2 0 0 2 2 - 4 0
13. Астерас 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Панаитоликос 3 0 0 3 3 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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