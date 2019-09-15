Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
5:0
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
20' Желтая карточка
Бакыш Синан
29' Желтая карточка
Morten Hjulmand
45' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
1:0
45' Гол
Шаберсбергер Филипп
2:0
54' Гол
Барац Матео
57' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
3:0
64' Гол
Ульманн Максимилиан
4:0
65' Гол
Баджи Алиу
5:0
81' Гол
Любичич Деян
90'+4
21
Кнофлах
Тобиас
24
Ауэр
Штефан
17
Дибон
Кристофер
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
39
Любичич
Деян
8
Шваб
Штефан
7
Шаберсбергер
Филипп
32
Китагава
Коя
9
Фунтас
Таксиархис
1
Ляйтнер
Андреас
55
Fabian
Menig
6
Шёссвендтер
Кристоф
18
Лакнер
Маркус
3
Milos
Spasic
22
Marcus
Maier
14
Morten
Hjulmand
10
Тот
Даниэль
21
Seth
Paintsil
11
Бакыш
Синан
7
Старкль
Доминик
Рапид Вена
4-4-2
Адмира
4-4-2

Ход матча

20'
 
Бакыш Синан
29'
 
Morten Hjulmand
45'
Фунтас Таксиархис
 
45'
Шаберсбергер Филипп
(Кнасмюлльнер Кристоф)
1:0
54'
Барац Матео
(Дибон Кристофер)
2:0
57'
Ульманн Максимилиан
 
60'
Баджи Алиу
Китагава Коя
 
61'
 
Boris Cmiljanic
Старкль Доминик
61'
 
Хоффер Эрвин
Бакыш Синан
64'
Ульманн Максимилиан
(Шаберсбергер Филипп)
3:0
65'
Баджи Алиу
(Кнасмюлльнер Кристоф)
4:0
67'
Мург Томас
Фунтас Таксиархис
 
69'
 
Pascal Petlach
Seth Paintsil
79'
Аразе Кельвин
Шаберсбергер Филипп
 
81'
Любичич Деян
5:0

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена
Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук
Адмира Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург
Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира Драссбург 1:0 Адмира Адмира 0:1 Мархфельд Маннсдорф Адмира 0:1 ЛАСК Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид Адмира 4:1 Брюк/Лейта Рапид-2 Вена 1:1 Адмира Адмира 3:1 Швечат Хартберг 3:1 Адмира

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Адмира 3:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Рапид Вена Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 34 - 6 21
2. ЛАСК 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Вольфсбергер 0:0 7 4 1 2 16 - 8 13
4. Рапид Вена 7 4 1 2 14 - 8 13
5. Штурм 7 4 0 3 8 - 5 12
6. Хартберг 7 3 2 2 16 - 16 11
7. Ваттенс 7 2 2 3 10 - 13 8
8. Альтах 7 2 1 4 16 - 16 7
9. Маттерсбург 7 2 0 5 7 - 19 6
10. Аустрия Вена 0:0 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Санкт-Пёльтен 7 1 2 4 5 - 21 5
12. Адмира 7 0 1 6 3 - 22 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Шаберсбергер Филипп бьет в цель!
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Фунтас Таксиархис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Morten Hjulmand получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Бакыш Синан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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