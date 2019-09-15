Австрия: Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
5:0
Конец матча
Стадион: Альянц
Адмира
20' Желтая карточкаБакыш Синан
29' Желтая карточкаMorten Hjulmand
45' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
1:0
45' ГолШаберсбергер Филипп
2:0
54' ГолБарац Матео
57' Желтая карточкаУльманн Максимилиан
3:0
64' ГолУльманн Максимилиан
4:0
65' ГолБаджи Алиу
5:0
81' ГолЛюбичич Деян
24
Ауэр
Штефан
39
Любичич
Деян
32
Китагава
Коя
55
Fabian
Menig
22
Marcus
Maier
10
Тот
Даниэль
11
Бакыш
Синан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Fabian MenigЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
-
-
20 Marco Kadlec
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
Ход матча
20'
29'
45'
54'
2:0
64'
65'
81'
5:0
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +13 =1 -6Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена
Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук
Адмира Последние 20 матчей: +5 =3 -12Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург
Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира Драссбург 1:0 Адмира Адмира 0:1 Мархфельд Маннсдорф Адмира 0:1 ЛАСК Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид Адмира 4:1 Брюк/Лейта Рапид-2 Вена 1:1 Адмира Адмира 3:1 Швечат Хартберг 3:1 Адмира
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|34 - 6
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 8
|13
|4.
|Рапид Вена
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Штурм
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|6.
|Хартберг
|7
|3
|2
|2
|16 - 16
|11
|7.
|Ваттенс
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|16 - 16
|7
|9.
|Маттерсбург
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|6
|10.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|7
|1
|2
|4
|5 - 21
|5
|12.
|Адмира
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
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