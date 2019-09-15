Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АЕК Ларнака
0:0
Первый тайм: 32'
Омония
0' 32'

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис
Омония Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Омония: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 0:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Омония Первый дивизион
АЕК Ларнака 2:0 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. АЕК Ларнака 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Этникос Ахна 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
4. АЕЛ Лимаcсол 3 1 1 1 2 - 3 4
5. АПОЭЛ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Аполлон 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Пафос 3 1 0 2 4 - 6 3
8. Докса Катокопия 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
9. Анортосис 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Олимпиакос Никосия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эносис 2 0 0 2 3 - 6 0
12. Неа Саламина 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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