Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АЕК Ларнака
0:0
Первый тайм: 32'
Омония
Предыдущие игры
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +13 =5 -2Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис
Омония Последние 20 матчей: +6 =5 -9Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Омония: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
АЕК Ларнака 2:0 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|АЕК Ларнака
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Этникос Ахна
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Пафос
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|8.
|Докса Катокопия
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|9.
|Анортосис
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эносис
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|12.
|Неа Саламина
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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