Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АПОЭЛ
3:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
1:0
5' Гол
Соуза Лукас
12' Желтая карточка
Годал Борис
2:0
43' Гол
Михайлович Драган
57' Желтая карточка
Гастаньяга Йон
3:0
75' Гол
Павлович Андрия
79' Желтая карточка
Гентсоглу Савас
90'+3
АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол

Ход матча

5'
Соуза Лукас
1:0
12'
 
Годал Борис
43'
Михайлович Драган
2:0
57'
 
Гастаньяга Йон
60'
 
Хурадо Рубен
Годал Борис
65'
Видигал Андре
Безьяк Роман
 
65'
Яколиш Антонио
Аль-Тамари Мусса
 
72'
 
Антониу Минас
Тейшейра Нильс
75'
Павлович Андрия
3:0
75'
Де Винсенти Томас
Матич Урош
 
75'
 
Маркоски Кире
Авраам Андреас
79'
Гентсоглу Савас
 

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах
АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =4 -8
АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
АЕЛ Лимаcсол: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок АПОЭЛ 4:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 2 2 0 0 4 - 0 6
2. АЕЛ Лимаcсол 3 1 1 1 2 - 3 4
3. АПОЭЛ 1 1 0 0 3 - 0 3
4. АЕК Ларнака 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Этникос Ахна 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Аполлон 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Пафос 3 1 0 2 4 - 6 3
8. Анортосис 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос Никосия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Докса Катокопия 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Эносис 2 0 0 2 3 - 6 0
12. Неа Саламина 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Михайлович Драган бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Годал Борис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Соуза Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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