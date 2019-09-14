Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АПОЭЛ
3:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
1:0
5' ГолСоуза Лукас
12' Желтая карточкаГодал Борис
2:0
43' ГолМихайлович Драган
57' Желтая карточкаГастаньяга Йон
3:0
75' ГолПавлович Андрия
79' Желтая карточкаГентсоглу Савас
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Безьяк РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хурадо РубенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Рашо Момчило
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Ход матча
5'
1:0
12'
43'
57'
75'
3:0
79'
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах
АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =4 -8АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
АЕЛ Лимаcсол: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок АПОЭЛ 4:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|АЕК Ларнака
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Этникос Ахна
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Пафос
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|8.
|Анортосис
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Эносис
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|12.
|Неа Саламина
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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