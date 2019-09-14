Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
3:2
Конец матча
Пафос
0'
12' Желтая карточка
Папулис Фотис
0:1
14' Гол
Marcelo Torres
1:1
18' Гол
Зелая Эмилио
38' Желтая карточка
Marcelo Torres
45' Желтая карточка
Пано Микаэль
1:2
61' Гол
Marcelo Torres
65' Желтая карточка
Бесара Нахир
2:2
66' Гол
Папулис Фотис
72' Желтая карточка
Янниотас Яннис
3:2
82' Гол
Зелая Эмилио
84' Желтая карточка
Питтас Яннис
90'+5
Аполлон
Пафос

Ход матча

12'
Папулис Фотис
 
14'
0:1
Marcelo Torres
18'
Зелая Эмилио
1:1
38'
 
Marcelo Torres
45'
 
Пано Микаэль
46'
Гакпе Серж
Перейра Факундо
 
61'
1:2
Marcelo Torres
64'
 
Панайоту Антреас
Marcelo Torres
65'
 
Бесара Нахир
66'
Папулис Фотис
2:2
72'
Янниотас Яннис
 
75'
Roger M'Pinda
Attila Szalai
 
81'
Папулис Фотис
Питтас Яннис
 
82'
Зелая Эмилио
3:2
84'
Питтас Яннис
 
86'
 
Lulinha
Пано Микаэль

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон
Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон
Пафос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Пафос 0:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Пафос Пафос 0:2 Эносис
Анортосис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:3 Пафос Пафос 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 1:2 Пафос Пафос 0:1 Анортосис Докса Катокопия 0:0 Пафос Пафос 0:3 Алки Ороклинис Эносис 1:1 Пафос Пафос 1:0 Докса Катокопия Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Пафос 2:1 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 1:2 Пафос Пафос 1:0 Омония Пафос 4:1 Арис Лимассол

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Пафос: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Пафос 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:4 Аполлон Кубок Аполлон 4:0 Пафос Кубок
Пафос 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 6:0 Пафос Первый дивизион Аполлон 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 0:0 Аполлон Первый дивизион Пафос 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Пафос Первый дивизион Аполлон 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:2 Аполлон Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 2 2 0 0 4 - 0 6
2. АЕЛ Лимаcсол 3 1 1 1 2 - 3 4
3. АПОЭЛ 1 1 0 0 3 - 0 3
4. АЕК Ларнака 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Этникос Ахна 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Аполлон 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Пафос 3 1 0 2 4 - 6 3
8. Анортосис 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос Никосия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Докса Катокопия 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Эносис 2 0 0 2 3 - 6 0
12. Неа Саламина 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Пано Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Marcelo Torres получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Marcelo Torres бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Папулис Фотис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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