Кипр: Первый дивизион 2019-2020
12' Желтая карточкаПапулис Фотис
0:1
14' ГолMarcelo Torres
1:1
18' ГолЗелая Эмилио
38' Желтая карточкаMarcelo Torres
45' Желтая карточкаПано Микаэль
1:2
61' ГолMarcelo Torres
65' Желтая карточкаБесара Нахир
2:2
66' ГолПапулис Фотис
72' Желтая карточкаЯнниотас Яннис
3:2
82' ГолЗелая Эмилио
84' Желтая карточкаПиттас Яннис
- Основной состав
-
36 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
-
18 Агирре ДиегоЗащитник
- Защитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зелая ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Daniel CarrНападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Пано МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сако БакариНападающий
-
17 Бесара НахирНападающий
-
77 Немец АдамНападающий
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Cy Goddard
-
-
-
-
10 Lulinha
-
Главный тренер: Zeljko Kopic
Ход матча
12'
14'
0:1
18'
1:1
38'
45'
61'
1:2
65'
66'
2:2
72'
82'
3:2
84'
86'
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон
Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон
Пафос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Пафос 0:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Пафос Пафос 0:2 Эносис
Анортосис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:3 Пафос Пафос 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 1:2 Пафос Пафос 0:1 Анортосис Докса Катокопия 0:0 Пафос Пафос 0:3 Алки Ороклинис Эносис 1:1 Пафос Пафос 1:0 Докса Катокопия Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Пафос 2:1 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 1:2 Пафос Пафос 1:0 Омония Пафос 4:1 Арис Лимассол
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Пафос: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Пафос 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 6:0 Пафос Первый дивизион Аполлон 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 0:0 Аполлон Первый дивизион Пафос 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Пафос Первый дивизион Аполлон 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:2 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|АЕК Ларнака
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Этникос Ахна
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Пафос
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|8.
|Анортосис
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Эносис
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|12.
|Неа Саламина
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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