Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Неа Саламина
3:2
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0:1
13' ГолFabrice Nkwoh
1:1
42' ГолТисделл Тоня
50' Желтая карточкаKiko Femenía III
63' Желтая карточкаParis Psaltis
64' Желтая карточкаРейнолдс Аластер
2:1
69' ГолКоррейя Андерсон
2:2
75' ГолДювентрю Дилан
3:2
84' ГолМарьянович Саша
86' Желтая карточкаВинисиус XXII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Тисделл ТоняПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
-
91 Байза ПаволВратарь
-
3 SambinhaЗащитник
- Защитник
-
31 Нани IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
Ход матча
13'
0:1
42'
1:1
50'
63'
64'
69'
2:1
75'
2:2
84'
3:2
86'
Предыдущие игры
Неа Саламина Последние 20 матчей: +4 =6 -10Омония 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 Пафос Неа Саламина 2:1 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина
АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 5:2 Омония АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина Аполлон 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака Омония 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 Анортосис Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:0 Эрмис Арадиппу Омония 3:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +14 =2 -4Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис АСИЛ Лыси 2:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:5 Пафос Арис Лимассол 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 1:3 Олимпиакос Никосия Закакиу 0:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 МЭАП Нису
Последние игры между собой
Неа Саламина: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Неа Саламина 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 3:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 4:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:4 Неа Саламина Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Этникос Ахна
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Анортосис
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|6.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Пафос
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Докса Катокопия
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Эносис
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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