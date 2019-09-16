Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Неа Саламина
3:2
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
0:1
13' Гол
Fabrice Nkwoh
1:1
42' Гол
Тисделл Тоня
50' Желтая карточка
Kiko Femenía III
63' Желтая карточка
Paris Psaltis
64' Желтая карточка
Рейнолдс Аластер
2:1
69' Гол
Коррейя Андерсон
2:2
75' Гол
Дювентрю Дилан
3:2
84' Гол
Марьянович Саша
86' Желтая карточка
Винисиус XXII
90'+5
Неа Саламина
Олимпиакос Никосия

Ход матча

13'
0:1
Fabrice Nkwoh
42'
Тисделл Тоня
1:1
50'
 
Kiko Femenía III
52'
Charles Eloundou
Симпсон Джей
 
53'
 
Захариу Панайотис
Fabrice Nkwoh
59'
Savvas Tsambouris
Сан Роман Хосе
 
63'
 
Paris Psaltis
64'
Рейнолдс Аластер
 
69'
Коррейя Андерсон
2:1
72'
 
Дювентрю Дилан
Нани II
75'
2:2
Дювентрю Дилан
80'
Ноор Фаршад
Рейнолдс Аластер
 
80'
 
Винисиус XXII
Rafael Acosta I
84'
Марьянович Саша
3:2
86'
 
Винисиус XXII

Предыдущие игры

Неа Саламина Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Омония 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 Пафос Неа Саламина 2:1 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина
АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 5:2 Омония АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина Аполлон 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака Омония 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 Анортосис Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:0 Эрмис Арадиппу Омония 3:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис АСИЛ Лыси 2:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:5 Пафос Арис Лимассол 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 1:3 Олимпиакос Никосия Закакиу 0:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 МЭАП Нису

Последние игры между собой

Неа Саламина: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 3:3 Неа Саламина Кубок
Неа Саламина 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 3:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 4:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:4 Неа Саламина Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 3 2 1 0 6 - 2 7
2. АЕК Ларнака 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Этникос Ахна 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Анортосис 2 1 1 0 2 - 1 4
5. АЕЛ Лимаcсол 3 1 1 1 2 - 3 4
6. АПОЭЛ 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Аполлон 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Пафос 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Неа Саламина 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Докса Катокопия 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Эносис 3 0 0 3 4 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Тисделл Тоня бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Fabrice Nkwoh бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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