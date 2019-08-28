Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Бавария

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Бавария 6:1 Майнц Шальке 04 0:3 Бавария Бавария 2:2 Герта Энерги Коттбус 1:3 Бавария
Роттах-Эгерн 0:23 Бавария Боруссия Д 2:0 Бавария Тоттенхэм 2:2 Бавария Бавария 6:1 Фенербахче Бавария 1:0 Милан Бавария 3:1 Реал Мадрид Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бавария 3:1 Ганновер 96 Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Бавария: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
РБ Лейпциг 0:3 Бавария Кубок РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Бавария Бундеслига
Бавария 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Бавария Кубок РБ Лейпциг 4:5 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Вольфсбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Байер Л Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Фортуна Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Кёльн Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Вердер Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
15. Падерборн Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Аугсбург Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
17. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Майнц Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Бавария

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 10 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Бавария
    РБ Лейпциг
    7.4% (5)
    Ничья
    35.3% (24)
    Бавария
    57.4% (39)
    1:2 Бавария
    44.1% (30)
    2:2 Ничья
    20.6% (14)
    1:1 Ничья
    11.8% (8)
    2:1 РБ Лейпциг
    5.9% (4)
    2:3 Бавария
    2.9% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...