Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Бавария
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3Бавария 6:1 Майнц Шальке 04 0:3 Бавария Бавария 2:2 Герта Энерги Коттбус 1:3 Бавария
Роттах-Эгерн 0:23 Бавария Боруссия Д 2:0 Бавария Тоттенхэм 2:2 Бавария Бавария 6:1 Фенербахче Бавария 1:0 Милан Бавария 3:1 Реал Мадрид Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бавария 3:1 Ганновер 96 Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Бавария: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Фортуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|15.
|Падерборн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
РБ Лейпциг
7.4% (5)
Ничья
35.3% (24)
Бавария
57.4% (39)
1:2 Бавария
44.1% (30)
2:2 Ничья
20.6% (14)
1:1 Ничья
11.8% (8)
2:1 РБ Лейпциг
5.9% (4)
2:3 Бавария
2.9% (2)
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