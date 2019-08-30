Голландия: Эредивизие 2019-2020
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс
Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Витесс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие Витесс 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Виллем II
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Твенте
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|АДО Ден Хааг
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|ВВВ-Венло
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Хераклес
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|14.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Эммен
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Ваалвейк
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
ПСВ
80.4% (41)
Ничья
13.7% (7)
Витесс
5.9% (3)
2:1 ПСВ
43.1% (22)
3:1 ПСВ
19.6% (10)
1:0 ПСВ
7.8% (4)
2:0 ПСВ
5.9% (3)
1:1 Ничья
5.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...