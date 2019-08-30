Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
ПСВ
 
Позже

Стадион:
Витесс

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ
ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ ПСВ 3:1 Хераклес АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Виллем II 0:3 ПСВ ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг ПСВ 2:1 Де Графсхап
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс
Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Витесс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Витесс 3:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:4 ПСВ Эредивизие
ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие Витесс 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Аякс 4 3 1 0 15 - 4 10
3. ПСВ 4 3 1 0 9 - 3 10
4. Виллем II 5 3 0 2 8 - 7 9
5. Твенте 5 2 3 0 10 - 6 9
6. Спарта Роттердам 5 2 2 1 11 - 10 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 1 1 7 - 2 7
8. Утрехт 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Фейеноорд 4 1 3 0 5 - 4 6
10. АДО Ден Хааг 5 2 0 3 8 - 9 6
11. ВВВ-Венло 5 2 0 3 7 - 11 6
12. Херенвен 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Хераклес 5 1 2 2 4 - 9 5
14. Гронинген 4 1 1 2 3 - 5 4
15. ПЕК Зволле 5 1 1 3 7 - 12 4
16. Эммен 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Ваалвейк 5 0 1 4 5 - 14 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Витесс

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч ПСВ - Витесс
    ПСВ
    80.4% (41)
    Ничья
    13.7% (7)
    Витесс
    5.9% (3)
    2:1 ПСВ
    43.1% (22)
    3:1 ПСВ
    19.6% (10)
    1:0 ПСВ
    7.8% (4)
    2:0 ПСВ
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...