Словакия: Суперлига 2019-2020
Погронье
0:3
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Нитра
0:1
12' ГолШефчик Самуэл
20' Желтая карточкаOndrej Vrabel
0:2
30' ГолOndrej Vrabel
56' Желтая карточкаDavid Hrncar
0:3
66' ГолMilan Ristovski II
72' Желтая карточкаJakub Sedlacek
22
Matus
Kunik
26
Фаркаш
Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jan DzurikПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Rosinsky
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Matus KunikЗащитник
- Защитник
-
26 Фаркаш ПаволЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Marek DubenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Marian Sutto
Ход матча
12'
0:1
20'
30'
0:2
56'
66'
72'
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +10 =3 -7Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава
Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш Славой Требишов 0:1 Погронье
Нитра Последние 20 матчей: +2 =7 -11Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь
Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин Железярне Подбрезова 1:1 Нитра Сеница 5:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Нитра 0:2 Середь
Последние игры между собой
Погронье: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Нитра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|8
|6
|2
|0
|21 - 6
|20
|2.
|Слован Братислава
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|ДАК
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|4.
|Злате Моравце
|8
|4
|2
|2
|10 - 9
|14
|5.
|Спартак Трнава
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|7.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|8.
|Середь
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|9.
|Погронье
|8
|2
|2
|4
|8 - 19
|8
|10.
|Нитра
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|11.
|Ружомберок
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|12.
|Сеница
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
Загрузка...