Словакия: Суперлига 2019-2020

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Погронье
0:3
Конец матча

Стадион:
Нитра
0'
0:1
12' Гол
Шефчик Самуэл
20' Желтая карточка
Ondrej Vrabel
0:2
30' Гол
Ondrej Vrabel
56' Желтая карточка
David Hrncar
0:3
66' Гол
Milan Ristovski II
72' Желтая карточка
Jakub Sedlacek
90'+2
Вантруба
Мартин
David
Hrncar
Mario
Jacko
19
Marek
Kristian
Bartos
5
Тесак
Лукаш
9
Andras
Meszaros
8
Клец
Михал
Jakub
Sedlacek
18
Patrik
Blahut
16
Захара
Матеуш
13
Абрахам
Патрик
1
David
Sipos
22
Matus
Kunik
20
Oliver
Podhorin
26
Фаркаш
Павол
Daniel
Magda
8
Фашко
Михал
28
Ondrej
Vrabel
21
Шефчик
Самуэл
25
Nikola
Gataric
16
Marian
Chobot
77
Milan
Ristovski
II
Погронье
4-4-2
Нитра
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Шефчик Самуэл
20'
 
Ondrej Vrabel
30'
0:2
Ondrej Vrabel
46'
Lukas Pelegrini
Захара Матеуш
 
46'
Peter Mazan
Andras Meszaros
 
55'
 
Milos Simoncic
Ondrej Vrabel
56'
David Hrncar
 
65'
David Kondrlik
Patrik Blahut
 
66'
0:3
Milan Ristovski II
(Фашко Михал)
72'
Jakub Sedlacek
 
79'
 
Lukas Fabis
Шефчик Самуэл
88'
 
Штефанец Шимон
Marian Chobot

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава
Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш Славой Требишов 0:1 Погронье
Нитра Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь
Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин Железярне Подбрезова 1:1 Нитра Сеница 5:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Нитра 0:2 Середь

Последние игры между собой

Погронье: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Нитра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Нитра 0:0 Погронье Вторая лига Погронье 1:6 Нитра Вторая лига Нитра 2:2 Погронье Вторая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Жилина 8 6 2 0 21 - 6 20
2. Слован Братислава 7 5 1 1 20 - 7 16
3. ДАК 8 5 1 2 18 - 11 16
4. Злате Моравце 8 4 2 2 10 - 9 14
5. Спартак Трнава 7 4 1 2 12 - 9 13
6. Тренчин 8 3 2 3 14 - 12 11
7. Земплин 8 2 2 4 8 - 12 8
8. Середь 8 2 2 4 11 - 16 8
9. Погронье 8 2 2 4 8 - 19 8
10. Нитра 8 2 1 5 9 - 13 7
11. Ружомберок 8 1 3 4 9 - 13 6
12. Сеница 8 1 1 6 7 - 20 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ondrej Vrabel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Ondrej Vrabel получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Шефчик Самуэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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