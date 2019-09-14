Словакия: Суперлига 2019-2020
Ружомберок
1:1
Конец матча
Стадион: Ружомберок
Середь
1:0
28' ГолКесе Кристи
45' Желтая карточкаДабу Томаш
1:1
75' ГолAdam Morong
76' Желтая карточкаГерец Штефан
79' Желтая карточкаMarek Zsigmund
81' Желтая карточкаFilip Pankarican
Ход матча
28'
1:0
45'
75'
1:1
76'
79'
81'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =5 -8Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина
Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок
Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь
Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|8
|6
|2
|0
|21 - 6
|20
|2.
|Слован Братислава
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|ДАК
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|4.
|Злате Моравце
|8
|4
|2
|2
|10 - 9
|14
|5.
|Спартак Трнава
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|7.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|8.
|Середь
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|9.
|Погронье
|8
|2
|2
|4
|8 - 19
|8
|10.
|Нитра
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|11.
|Ружомберок
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|12.
|Сеница
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
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