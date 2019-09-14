Словакия: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2019-2020
Ружомберок
1:1
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
1:0
28' Гол
Кесе Кристи
45' Желтая карточка
Дабу Томаш
1:1
75' Гол
Adam Morong
76' Желтая карточка
Герец Штефан
79' Желтая карточка
Marek Zsigmund
81' Желтая карточка
Filip Pankarican
90'+3

Ход матча

28'
Кесе Кристи
(Marek Zsigmund)
1:0
45'
 
Дабу Томаш
75'
1:1
Adam Morong
76'
Герец Штефан
 
79'
Marek Zsigmund
 
81'
 
Filip Pankarican

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина
Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок
Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь
Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ружомберок 1:0 Середь Суперлига Середь 0:1 Ружомберок Суперлига Середь 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Середь Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Жилина 8 6 2 0 21 - 6 20
2. Слован Братислава 7 5 1 1 20 - 7 16
3. ДАК 8 5 1 2 18 - 11 16
4. Злате Моравце 8 4 2 2 10 - 9 14
5. Спартак Трнава 7 4 1 2 12 - 9 13
6. Тренчин 8 3 2 3 14 - 12 11
7. Земплин 8 2 2 4 8 - 12 8
8. Середь 8 2 2 4 11 - 16 8
9. Погронье 8 2 2 4 8 - 19 8
10. Нитра 8 2 1 5 9 - 13 7
11. Ружомберок 8 1 3 4 9 - 13 6
12. Сеница 8 1 1 6 7 - 20 4
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    81'
    Filip Pankarican получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    79'
    Marek Zsigmund получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    76'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Adam Morong бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Кесе Кристи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...