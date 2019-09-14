Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6265
Гронинген
0'
1:0
12' Гол
John Zamora
1:1
44' Гол
Хрустиц Айдин
2:1
84' Гол
Линторст Эверт
84' Желтая карточка
Линторст Эверт
90'+5
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
18
Шейманн
Самюэл
21
Линторст
Эверт
31
Каттермоул
Ли
11
Richard
Neudecker
19
John
Zamora
7
Райт
Хаджи
8
Ван
Ойен
Петер
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Azor
Matusiwa
18
Эль-Мессауди
Ахмед
23
Хрустиц
Айдин
8
Шрек
Сэм
21
Вормердам
Дьянго
35
Бенсоп
Чарлисон
ВВВ-Венло
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

12'
John Zamora
(Ван Ойен Петер)
1:0
44'
1:1
Хрустиц Айдин
(Эль-Мессауди Ахмед)
61'
Синклейр Джером
Ван Ойен Петер
 
70'
Сориано Элиа
Райт Хаджи
 
74'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Вормердам Дьянго
84'
Линторст Эверт
(Richard Neudecker)
2:1
84'
Линторст Эверт
 
85'
 
Сирхейс Кай
Шрек Сэм
87'
 
Лундквист Рамон-Паскаль
Ван Хинтум Барт
89'
Ван Брюген Дамиан
John Zamora
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 13
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =5 -8
АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген
Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 7
Гронинген: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 1
Гронинген 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие Гронинген 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Гронинген Эредивизие ВВВ-Венло 2:5 Гронинген Премьер-лига Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 3:0 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Витесс 0:3 6 3 2 1 10 - 7 11
4. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
5. Утрехт 1:0 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Виллем II 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Твенте 5 2 3 0 10 - 6 9
8. ВВВ-Венло 6 3 0 3 9 - 12 9
9. Спарта Роттердам 6 2 2 2 12 - 15 8
10. Фейеноорд 4 1 3 0 5 - 4 6
11. АДО Ден Хааг 5 2 0 3 8 - 9 6
12. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Хераклес 5 1 2 2 4 - 9 5
14. Гронинген 5 1 1 3 4 - 7 4
15. ПЕК Зволле 5 1 1 3 7 - 12 4
16. Эммен 0:1 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Ваалвейк 5 0 1 4 5 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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