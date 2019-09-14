Голландия: Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
2:1
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel Зрители: 6265
Гронинген
1:0
12' ГолJohn Zamora
1:1
44' ГолХрустиц Айдин
2:1
84' ГолЛинторст Эверт
84' Желтая карточкаЛинторст Эверт
14
Кум
Кристиан
19
John
Zamora
17
Итакура
Ко
8
Шрек
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 John ZamoraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
44'
84'
84'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 7
-
5 Угловые 13
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =5 -8АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген
Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 7
Гронинген: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 1
ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие Гронинген 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Гронинген Эредивизие ВВВ-Венло 2:5 Гронинген Премьер-лига Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|3:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Витесс
|0:3
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Утрехт
|1:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Виллем II
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Твенте
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|8.
|ВВВ-Венло
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|9.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|10.
|Фейеноорд
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|АДО Ден Хааг
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|12.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Хераклес
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Эммен
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Ваалвейк
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
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