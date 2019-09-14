Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Ницца
21' Желтая карточкаАталь Юсеф
0:1
35' ГолТамез Адриен
1:1
37' ГолДелор Анди
39' Желтая карточкаМендеш Педру II
42' Желтая карточкаКолин Расин
2:1
56' ГолМолле Флоран
57' Желтая карточкаМолле Флоран
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
24
Пельмар
Анди
12
Колин
Расин
20
Аталь
Юсеф
10
Уна
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
29 Адуев АмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
12 Колин РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аталь ЮсефНападающий
- Нападающий
-
10 Уна АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Лусамба АрноНападающий
-
18 Клод АлексисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
35'
0:1
37'
1:1
39'
42'
56'
2:1
57'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
5 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн
Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье
Ницца Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ницца 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Монпелье 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Монпелье Лига 1 Ницца 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:2 Ницца Кубок лиги Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Международные матчи (клубы) Ницца 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монпелье Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|7.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Монпелье
53.8% (86)
Ничья
31.3% (50)
Ницца
15% (24)
1:0 Монпелье
30.6% (49)
1:1 Ничья
26.9% (43)
2:1 Монпелье
19.4% (31)
1:2 Ницца
8.8% (14)
0:1 Ницца
3.1% (5)
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