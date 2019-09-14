Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Молле Флоран из команды Монпелье является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Монпелье вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

94' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

94' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Монпелье

93' Сиприен Вилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Удар от ворот произведет Монпелье

91' Пространство открывается для Кнепе-Ганаго Игнатиус , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

91' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кнепе-Ганаго Игнатиус , обходя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

90' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Кнепе-Ганаго Игнатиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Монпелье

87' Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали

87' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Монпелье

85' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

85' Пельмар Анди пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

84' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Монпелье

84' Отличная игра от Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

81' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

78' Удар от ворот произведет Ницца

76' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

75' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

75' Удар от ворот произведет Монпелье

75' Клод Алексис бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

74' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Уна Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Удар от ворот произведет Ницца

72' Суке Арно не смог попасть в створ ударом издали

72' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Монпелье имеет хороший шанс забить.

71' Удар от ворот произведет Монпелье

71' Уна Адам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

69' Ницца имеет хороший шанс забить.

69' Удар от ворот произведет Ницца

67' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

65' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Ницца

63' Ойонго Амбруаз не смог попасть в створ ударом издали

62' Клод Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

61' Удар от ворот произведет Ницца

60' Лаборд Гаэтан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

60' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

60' Монпелье имеет хороший шанс забить.

57' Молле Флоран сняла футболку и получила желтую карточку.

56' Г О О О О Л - Молле Флоран изменил счет на табло!

56' Монпелье имеет хороший шанс забить.

55' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

54' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

48' Матч возобновлен

48' Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали

47' Сиприен Вилан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре