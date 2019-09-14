Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Монпелье
2:1
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
21' Желтая карточка
Аталь Юсеф
0:1
35' Гол
Тамез Адриен
1:1
37' Гол
Делор Анди
39' Желтая карточка
Мендеш Педру II
42' Желтая карточка
Колин Расин
2:1
56' Гол
Молле Флоран
57' Желтая карточка
Молле Флоран
90'+5
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
14
Ле
Таллек
Дамьен
12
Ферри
Жордан
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
24
Пельмар
Анди
3
Льорис
Готье
12
Колин
Расин
5
Тамез
Адриен
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
20
Аталь
Юсеф
9
Дольберг
Каспер
10
Уна
Адам
Монпелье
3-4-1-2
Ницца
4-3-3

Ход матча

21'
 
Аталь Юсеф
35'
0:1
Тамез Адриен
37'
Делор Анди
1:1
39'
Мендеш Педру II
 
42'
 
Колин Расин
49'
Коцца Николя
Конгре Даниэль
 
56'
Молле Флоран
(Делор Анди)
2:1
57'
Молле Флоран
 
61'
 
Кнепе-Ганаго Игнатиус
Тамез Адриен
61'
 
Клод Алексис
Колин Расин
78'
 
Маолида Мизиан
Дольберг Каспер
80'
Ристич Михайло
Лаборд Гаэтан
 
89'
Долли Киган
Молле Флоран
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 5 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн
Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье
Ницца Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен
Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Ницца Лига 1
Ницца 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Монпелье 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Монпелье Лига 1 Ницца 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:2 Ницца Кубок лиги Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Международные матчи (клубы) Ницца 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монпелье Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
5. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
7. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Марсель Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
11. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
12. Монпелье Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сент-Этьен Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Ницца
Монпелье
53.8% (86)
Ничья
31.3% (50)
Ницца
15% (24)
1:0 Монпелье
30.6% (49)
1:1 Ничья
26.9% (43)
2:1 Монпелье
19.4% (31)
1:2 Ницца
8.8% (14)
0:1 Ницца
3.1% (5)
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