Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
1:1
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
20' Желтая карточка
Зарандия Лука
44' Красная карточка
Ewoud Pletinckx
45' Желтая карточка
Пеньяранда Адальберто
0:1
45' Гол
Ларин Кайл
45' Желтая карточка
Дешахт Оливье
57' Желтая карточка
Амат Хорди
1:1
63' Гол
Баутиста Хон
88' Желтая карточка
Миличевич Даниел
90'+4
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
5
Амат
Хорди
3
Кох
Менно
22
Блонделле
Сибе
13
Sibiry
Keita
6
Sulayman
Marreh
I
26
Jens
Cools
7
Пеньяранда
Адальберто
20
Yuta
Toyokawa
21
Баутиста
Хон
1
Sammy
Bossuyt
2
Де
Фаув
Дави
24
Ewoud
Pletinckx
45
Дешахт
Оливье
23
Бюрки
Марко
38
Берахино
Сейдо
27
Оберлин
Димитри
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
7
Зарандия
Лука
9
Ларин
Кайл
Эйпен
4-4-2
Зульте-Варегем
4-1-4-1

Ход матча

20'
 
Зарандия Лука
44'
 
Ewoud Pletinckx
45'
Пеньяранда Адальберто
 
45'
0:1
Ларин Кайл
(Зарандия Лука)
45'
 
Дешахт Оливье
46'
 
Бруно Джанни
Оберлин Димитри
46'
 
Abdoulaye Sissako
Говеа Омар
46'
 
Хамфриз Кэмерон
Зарандия Лука
57'
Амат Хорди
 
58'
Миличевич Даниел
Sibiry Keita
 
58'
Nils Schouterden
Jens Cools
 
63'
Баутиста Хон
(Миличевич Даниел)
1:1
78'
Flavio Ciampichetti
Блонделле Сибе
 
88'
Миличевич Даниел
 

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем
Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 4:0 Эйпен Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:5 Зульте-Варегем Первый дивизион А
Эйпен 1:3 Зульте-Варегем Лига Про Эйпен 0:2 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Кубок Зульте-Варегем 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 0:0 Эйпен Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Брюгге 2:0 6 4 2 0 14 - 2 14
3. Мехелен 6 3 2 1 11 - 6 11
4. Шарлеруа 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Мускрон-Перювельз 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Зульте-Варегем 1:1 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Гент 5 3 1 1 13 - 6 10
8. Генк 7 3 1 3 10 - 9 10
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Ройал Антверпен 5 3 0 2 11 - 6 9
11. Кортрейк 6 2 2 2 12 - 10 8
12. Сент-Трюйден 1:1 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Андерлехт 6 1 2 3 4 - 7 5
14. Серкль Брюгге 0:2 7 1 0 6 6 - 16 3
15. Эйпен 1:1 7 0 3 4 4 - 16 3
16. Васланд-Беверен 1:1 7 0 2 5 4 - 18 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Дешахт Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ларин Кайл бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Пеньяранда Адальберто получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    УДАЛЕНА! - Ewoud Pletinckx получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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