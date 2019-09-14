Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
1:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Зульте-Варегем
20' Желтая карточкаЗарандия Лука
44' Красная карточкаEwoud Pletinckx
45' Желтая карточкаПеньяранда Адальберто
0:1
45' ГолЛарин Кайл
45' Желтая карточкаДешахт Оливье
57' Желтая карточкаАмат Хорди
1:1
63' ГолБаутиста Хон
88' Желтая карточкаМиличевич Даниел
32
Бек
Андреас
13
Sibiry
Keita
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
23
Бюрки
Марко
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Sibiry KeitaПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бюрки МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
- Нападающий
-
44 Банзен Эйке
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
20'
44'
45'
0:1
45'
57'
63'
1:1
88'
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +8 =5 -7Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем
Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Брюгге
|2:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|3.
|Мехелен
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|4.
|Шарлеруа
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Мускрон-Перювельз
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Зульте-Варегем
|1:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Ройал Антверпен
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|11.
|Кортрейк
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Сент-Трюйден
|1:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Андерлехт
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|0:2
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|15.
|Эйпен
|1:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|16.
|Васланд-Беверен
|1:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
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