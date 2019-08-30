Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Страсбург
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр
Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Амьен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
ПСЖ
98.6% (69)
Ничья
1.4% (1)
Страсбург
0% (0)
2:0 ПСЖ
30% (21)
3:0 ПСЖ
28.6% (20)
3:1 ПСЖ
15.7% (11)
2:1 ПСЖ
7.1% (5)
4:0 ПСЖ
4.3% (3)
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