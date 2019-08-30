Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Страсбург

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним
ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр
Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
ПСЖ 2:2 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:2 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:4 ПСЖ Кубок лиги Страсбург 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 ПСЖ Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Ренн Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Анже Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5. Лион Заявка 4 2 1 1 10 - 2 7
6. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Марсель Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Брест Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Ним Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Монпелье Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Сент-Этьен Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Амьен Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Страсбург

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 9 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург
    ПСЖ
    98.6% (69)
    Ничья
    1.4% (1)
    Страсбург
    0% (0)
    2:0 ПСЖ
    30% (21)
    3:0 ПСЖ
    28.6% (20)
    3:1 ПСЖ
    15.7% (11)
    2:1 ПСЖ
    7.1% (5)
    4:0 ПСЖ
    4.3% (3)
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