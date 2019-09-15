Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
0:2
Первый тайм: 27'
Стадион: Жоффруа Гишар
Тулуза
0:1
15' ПенальтиГрадель Макс-Ален
0:2
24' ГолЛейя-Исека Аарон
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
29
Кабай
Йоан
21
Амума
Ромен
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
30
Рейне
Батист
25
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Принтан Гислан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
24'
0:2
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =5 -5Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен
Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен
Тулуза Последние 20 матчей: +5 =5 -10Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Тулуза: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Тулуза 0:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Тулуза 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:1 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|9.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|12.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Сент-Этьен
81.8% (126)
Ничья
14.9% (23)
Тулуза
3.2% (5)
2:1 Сент-Этьен
36.4% (56)
1:0 Сент-Этьен
26.6% (41)
1:1 Ничья
13.6% (21)
2:0 Сент-Этьен
13.6% (21)
1:2 Тулуза
2.6% (4)
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