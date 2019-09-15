Франция: Лига 1 2019-2020

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Сент-Этьен
0:2
Первый тайм: 27'

Стадион:
Тулуза
0'
0:1
15' Пенальти
Градель Макс-Ален
0:2
24' Гол
Лейя-Исека Аарон
27'
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
2
Harold
Moukoudi
24
Перрен
Лоик
5
Колодзейчак
Тимоти
29
Кабай
Йоан
6
М'Вила
Янн
21
Амума
Ромен
7
Будебуз
Ряд
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
30
Рейне
Батист
5
Морейра
Стивен
2
Амьен-Аду
Кельвен
19
Диаките
Бафоде
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
21
Венкёр
Вильям
27
Макенго
Жан-Виктор
25
Саид
Уэсли
10
Лейя-Исека
Аарон
7
Градель
Макс-Ален
Сент-Этьен
4-2-3-1
Тулуза
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Градель Макс-Ален
24'
0:2
Лейя-Исека Аарон
(Саид Уэсли)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен
Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен
Тулуза Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон
Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Тулуза: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сент-Этьен 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Лига 1
Тулуза 0:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Тулуза 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:1 Сент-Этьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Нант Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Тулуза 1:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 5 10
5. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
9. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Марсель Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
11. Реймс Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
12. Монпелье Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Сент-Этьен 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:2 Тулуза
Сент-Этьен
81.8% (126)
Ничья
14.9% (23)
Тулуза
3.2% (5)
2:1 Сент-Этьен
36.4% (56)
1:0 Сент-Этьен
26.6% (41)
1:1 Ничья
13.6% (21)
2:0 Сент-Этьен
13.6% (21)
1:2 Тулуза
2.6% (4)
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