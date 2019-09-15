Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Реймс
47' Желтая карточкаПаллуа Николя
67' Желтая карточкаКамара Ассан
1:0
70' ГолКулибали Калифа
78' Желтая карточкаРомао Алаиксис
86' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
14
Траоре
Шарль
11
Абейд
Мехди
26
Imran
Louza
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
32
Фокет
Томас
25
Думбия
Мусса
13
Камара
Ассан
18
Удин
Реми
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Kader Bamba
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
47'
67'
70'
1:0
76'
78'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель
Реймс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург
Последние игры между собой
Нант: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Тулуза
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|9.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|12.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Нант
73.2% (115)
Ничья
23.6% (37)
Реймс
3.2% (5)
1:0 Нант
38.9% (61)
2:1 Нант
25.5% (40)
1:1 Ничья
17.2% (27)
2:0 Нант
7% (11)
0:0 Ничья
5.1% (8)
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