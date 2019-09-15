Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Нант
1:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
47' Желтая карточка
Паллуа Николя
67' Желтая карточка
Камара Ассан
1:0
70' Гол
Кулибали Калифа
78' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
86' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
90'+5
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
26
Imran
Louza
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
5
Абдельамид
Юнис
6
Axel
Disasi
8
Кутеса
Дерек
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
25
Думбия
Мусса
13
Камара
Ассан
18
Удин
Реми
11
Диа
Булайе
Нант
4-2-3-1
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

47'
Паллуа Николя
 
63'
Kader Bamba
Блас Людовик
 
67'
 
Камара Ассан
70'
Кулибали Калифа
1:0
76'
 
Кафаро Матьё
Кутеса Дерек
76'
 
Сук Юн-Чжун
Удин Реми
78'
 
Ромао Алаиксис
85'
 
Манетси Маршал
Ромао Алаиксис
86'
 
Шавалерин Ксавье
86'
Бенавенте Кристиан
Imran Louza
 
89'
Мутуссами Самуэль
Саймон Мозес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель
Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант
Реймс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург
Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант

Последние игры между собой

Нант: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Реймс 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Реймс Лига 1
Реймс 3:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Реймс Лига 1 Нант 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Реймс Лига 2 Реймс 3:1 Нант Лига 2 Реймс 0:1 Нант Кубок лиги Нант 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Нант Лига 2 Реймс 3:3 Нант Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Нант Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Тулуза 1:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 5 10
5. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
9. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Марсель Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
11. Реймс Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
12. Монпелье Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Сент-Этьен 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 45'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
  • 44'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
  • 42'
    Нант пытается что-то создать.
  • 41'
    Хорошая попытка от Кутеса Дерек, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 41'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 41'
    Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
  • 41'
    Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках
  • 40'
    Жиротто Андрей делает длинную передачу вперед
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 39'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 39'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Траоре Шарль из команды Нант навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • Офсайд
    38'
    Диа Булайе из команды Реймс в офсайде
  • 38'
    Аксель Дисаси делает длинную передачу вперед
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
  • 37'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья дает свисток. Думбия Мусса атаковала опасно сзади, Туре Абдулайе пострадал, и это штрафной удар
  • 36'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 36'
    Кутеса Дерек из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 36'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Кутеса Дерек, обходя своих соперников
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Удин Реми
  • 34'
    Реймс контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 33'
    Нант контролирует мяч.
  • 32'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 32'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Паллуа Николя наказан за толчок Диа Булайе
  • 30'
    Кулибали Калифа нанес удар головой, но Райкович Предраг спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    30'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Хорошая попытка от Паллуа Николя, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 28'
    Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Ромао Алаиксис играет рукой
  • 27'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 27'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 27'
    Туре Абдулайе из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 26'
    Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Кутеса Дерек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой справа.
  • 26'
    Камара Ассан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 24'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • Фол, нарушение
    24'
    Диа Булайе из команды Реймс играет слишком грубо. Абейд Мехди оказался на газоне.
  • 23'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Кутеса Дерек, обходя своих соперников
  • 23'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой слева.
  • 22'
    Хорошая попытка от Саймон Мозес, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 22'
    Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Туре Абдулайе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Игрок команды Реймс совершает фол
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Туре Абдулайе, обходя своих соперников
  • 20'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 20'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Кутеса Дерек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Нант пытается что-то создать.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 18'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 18'
    Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках
  • 18'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Имран Луза из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 15'
    Ромао Алаиксис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Кутеса Дерек из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Кутеса Дерек из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 12'
    Диа Булайе пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 12'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
  • 11'
    Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 9'
    Нант контролирует мяч.
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой слева.
  • 8'
    Отличную защиту показывает Ромао Алаиксис от команды Реймс, не дает пропустить гол своей команде.
  • 8'
    Ромао Алаиксис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Кулибали Калифа из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Аксель Дисаси ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 7'
    Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья дает свисток. Ромао Алаиксис атаковала опасно сзади, Абейд Мехди пострадал, и это штрафной удар
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
  • 3'
    Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках
  • 3'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Думбия Мусса наказан за толчок Жиротто Андрей
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Удин Реми из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Жиротто Андрей пострадал.
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 1:0 Реймс
Нант
73.2% (115)
Ничья
23.6% (37)
Реймс
3.2% (5)
1:0 Нант
38.9% (61)
2:1 Нант
25.5% (40)
1:1 Ничья
17.2% (27)
2:0 Нант
7% (11)
0:0 Ничья
5.1% (8)
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