Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Кулибали Калифа из команды Нант является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

94' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Нант

92' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Нант

90' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

87' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Шавалерин Ксавье тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

86' Удар от ворот произведет Реймс

85' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

85' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

84' Удар от ворот произведет Реймс

84' Нант имеет хороший шанс забить.

83' Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

80' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

79' Удар от ворот произведет Нант

79' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

78' Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Ромао Алаиксис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кафаро Матьё , обходя своих соперников

75' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

75' Диа Булайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

72' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

70' Г О О О О Л - Кулибали Калифа забивает!

69' Плохо играет Камара Ассан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

69' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Камара Ассан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Реймс

65' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

65' Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали

64' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кулибали Калифа , обходя своих соперников

62' Нант имеет хороший шанс забить.

61' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

61' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Реймс

60' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

60' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удин Реми наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

56' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

55' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

55' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Нант имеет хороший шанс забить.

54' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

52' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Нант

52' Пространство открывается для Диа Булайе , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

52' Хорошие скиллы дриблинга показывает Удин Реми , обходя своих соперников

51' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

49' Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

47' Паллуа Николя тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

46' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота