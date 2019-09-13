Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Амьен
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12577
Лион
0'
3' Желтая карточка
Диабате Фуссейни
1:0
7' Гол
Жалле Кристоф
1:1
9' Гол
Дембеле Мусса I
1:2
34' Гол
Дембеле Мусса I
74' Желтая карточка
Рен-Аделед Жефф
85' Желтая карточка
Монкондю Томас
88' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
2:2
90' Гол
Бодмер Матьё
90' Желтая карточка
Тусар Люка
90'+5
1
Гартнер
Регис
13
Жалле
Кристоф
25
Лефор
Жордан
27
Шеджу
Орельен
14
Алеесами
Хайтам
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
28
Диабате
Фуссейни
10
Какута
Гаэль
15
Конате
Мусса
9
Гирасси
Серу
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
6
Марсело
Антонио
3
Андерсен
Йоаким
14
Дюбуа
Лео
17
Рен-Аделед
Жефф
29
Тусар
Люка
8
Ауа
Уссем
10
Траоре
Бертран
9
Дембеле
Мусса
I
7
Терье
Мартен
Амьен
4-2-3-1
Лион
4-3-3

Ход матча

3'
Диабате Фуссейни
 
7'
Жалле Кристоф
1:0
9'
1:1
Дембеле Мусса I
(Рен-Аделед Жефф)
23'
Отеро Хуан
Конате Мусса
 
34'
1:2
Дембеле Мусса I
(Траоре Бертран)
74'
 
Рен-Аделед Жефф
74'
Монкондю Томас
Блен Алексис
 
79'
 
Лукас Жан
Рен-Аделед Жефф
82'
 
Соле Умар
Марсело Антонио
85'
 
Корне Максвелл
Терье Мартен
85'
Монкондю Томас
 
87'
Бодмер Матьё
Диабате Фуссейни
 
88'
Алеесами Хайтам
 
90'
Бодмер Матьё
(Жалле Кристоф)
2:2
90'
 
Тусар Люка

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен
Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним
Лион Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион
Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье

Последние игры между собой

Амьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Амьен 0:1 Лион Лига 1 Амьен 0:2 Лион Кубок Амьен 2:3 Лион Кубок лиги Лион 2:0 Амьен Лига 1
Лион 3:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:2 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Ренн Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
7. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Марсель Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
11. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Брест Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Ним Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Монпелье Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Сент-Этьен Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 2:2 Лион
Амьен
1.2% (2)
Ничья
7.9% (13)
Лион
90.9% (149)
1:2 Лион
39.6% (65)
0:1 Лион
22% (36)
0:2 Лион
15.9% (26)
1:1 Ничья
6.7% (11)
1:3 Лион
6.7% (11)
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