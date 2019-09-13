Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
2:2
Конец матча
Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 12577
Лион
3' Желтая карточкаДиабате Фуссейни
1:0
7' ГолЖалле Кристоф
1:1
9' ГолДембеле Мусса I
1:2
34' ГолДембеле Мусса I
74' Желтая карточкаРен-Аделед Жефф
85' Желтая карточкаМонкондю Томас
88' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
2:2
90' ГолБодмер Матьё
90' Желтая карточкаТусар Люка
25
Лефор
Жордан
17
Блен
Алексис
10
Какута
Гаэль
15
Конате
Мусса
23
Тете
Кенни
14
Дюбуа
Лео
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
15 Конате МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
9'
34'
74'
85'
88'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен
Лион Последние 20 матчей: +10 =2 -8Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион
Последние игры между собой
Амьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|7.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Амьен
1.2% (2)
Ничья
7.9% (13)
Лион
90.9% (149)
1:2 Лион
39.6% (65)
0:1 Лион
22% (36)
0:2 Лион
15.9% (26)
1:1 Ничья
6.7% (11)
1:3 Лион
6.7% (11)
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