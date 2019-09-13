Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 12577 болельщиков

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Жалле Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Тусар Люка получил желтую карточку от судьи

92' Соле Умар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Г О О О О Л - Бодмер Матьё изменил счет на табло!

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Лион

90' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

88' Рефери не любит споров - именно за это Алеесами Хайтам сейчас получил желтую

87' Удар от ворот произведет Амьен

87' Корне Максвелл не смог попасть в створ ударом издали

87' Матч возобновлен

86' Ауа Уссем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Монкондю Томас получил желтую карточку от судьи

85' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

85' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

80' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ауа Уссем наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

75' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

74' Рен-Аделед Жефф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Пространство открывается для Какута Гаэль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

72' Ауа Уссем наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

72' Лион имеет хороший шанс забить.

71' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

70' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Какута Гаэль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

66' Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках

65' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

64' О, нет. Из многообещающей позиции Жалле Кристоф из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

63' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Жалле Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Удар от ворот произведет Лион

61' Какута Гаэль не смог попасть в створ ударом издали

61' Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

60' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хорошие скиллы дриблинга показывает Рен-Аделед Жефф , обходя своих соперников

57' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Амьен

57' Лион имеет хороший шанс забить.

55' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

55' Удар от ворот произведет Амьен

54' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Тусар Люка ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

52' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

48' Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках

47' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Лион