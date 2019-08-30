Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Марсель

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион
Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако
Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс
Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже

Последние игры между собой

Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Марсель 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Монако Лига 1 Монако 6:1 Марсель Лига 1
Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1 Марсель 0:1 Монако Товарищеские матчи Монако 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:1 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Ренн Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Анже Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5. Лион Заявка 4 2 1 1 10 - 2 7
6. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Марсель Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Брест Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Ним Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Монпелье Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Сент-Этьен Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Амьен Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Марсель

    До начала игры, которая состоится 15.09.2019, осталось 2 дня 8 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Монако - Марсель
    Монако
    30.8% (20)
    Ничья
    33.8% (22)
    Марсель
    35.4% (23)
    1:1 Ничья
    27.7% (18)
    1:2 Марсель
    23.1% (15)
    2:1 Монако
    21.5% (14)
    2:3 Марсель
    4.6% (3)
    0:1 Марсель
    3.1% (2)
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