Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +5 =6 -9Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион
Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс
Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже
Последние игры между собой
Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1 Марсель 0:1 Монако Товарищеские матчи Монако 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:1 Марсель Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Амьен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Монако
30.8% (20)
Ничья
33.8% (22)
Марсель
35.4% (23)
1:1 Ничья
27.7% (18)
1:2 Марсель
23.1% (15)
2:1 Монако
21.5% (14)
2:3 Марсель
4.6% (3)
0:1 Марсель
3.1% (2)
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