Франция: Лига 1 2019-2020

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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Дижон
0:0
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
35' Желтая карточка
Мендиль Хамза
44' Желтая карточка
Перейра Матеус II
78' Желтая карточка
Агер Наиф
87' Желтая карточка
Мигель Флориан
90'+6
16
Гомис
Альфред
2
Альфонс
Микаэль
25
Манга
Экеле
4
Агер
Наиф
27
Мендиль
Хамза
15
Бальмон
Флорен
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
10
Перейра
Матеус
II
20
Амальфитано
Ромен
9
Мавидиди
Стефи
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
18
Валь
Тео
8
До
Лука
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
20
Рипар
Рено
7
Филиппото
Ромен
Дижон
4-2-3-1
Ним
4-3-3

Ход матча

35'
Мендиль Хамза
 
44'
Перейра Матеус II
 
46'
 
Пакье Гаэтан
Алакуш Софьян
56'
Шуиар Мунир
Бальмон Флорен
 
78'
Агер Наиф
 
78'
 
Бен Амар Сами
Филиппото Ромен
78'
Bryan Soumare
Перейра Матеус II
 
87'
 
Мигель Флориан
90'
Шафик Фуад
Мендиль Хамза
 
90'
 
Сарр Сиди
Фомба Ламин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен
Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца
Ним Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним
Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург

Последние игры между собой

Дижон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Ним: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Ним 0:2 Дижон Товарищеские матчи Ним 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 Ним Лига 1 Дижон 0:1 Ним Лига 2
Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 4:5 Ним Лига 2 Ним 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 5:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2 Ним 0:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
5. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
7. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Марсель Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
11. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
12. Монпелье Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сент-Этьен Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Офсайд
    95'
    Бриансон Антони из команды Ним в офсайде
  • 95'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    95'
    Агер Наиф из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Рипар Рено заработал фол
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что До Лука из команды Ним поставил подножку. Пострадал Агер Наиф
  • 93'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 93'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 92'
    Тактическая замена. Фомба Ламин уходит с поля и его заменяет Сарр Сиди
  • 92'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Травма, повреждение
    91'
    Бриансон Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Бальде Мама пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 90'
    Шуиар Мунир из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 90'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Тактическая замена. Мендиль Хамза уходит с поля и его заменяет Шафик Фуад
  • 90'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Мендиль Хамза из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Ним контролирует мяч.
  • 89'
    Дижон начинает контратаку
  • Желтая карточка
    87'
    Мигель Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    87'
    Мигель Флориан из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Брайан Сумаре заработал фол
  • Офсайд
    86'
    Бальде Мама из команды Дижон в офсайде
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    85'
    Рипар Рено наказан за толчок Мендиль Хамза
  • 85'
    Вратарь парирует удар, который нанес Фомба Ламин, и мяч снова в игре
  • 85'
    Ним пытается что-то создать.
  • 85'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Мендиль Хамза, обходя своих соперников
  • 84'
    Мендиль Хамза из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 84'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Мендиль Хамза, обходя своих соперников
  • 84'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 84'
    Дижон контролирует мяч.
  • 83'
    Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 82'
    Шуиар Мунир из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 81'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 81'
    Бальде Мама пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 81'
    Брайан Сумаре из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 81'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 81'
    Бен Амар Сами пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 80'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    79'
    Бальде Мама наказан за толчок Бриансон Антони
  • 78'
    Тактическая замена. Перейра Матеус II уходит с поля и его заменяет Брайан Сумаре
  • 78'
    Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Бен Амар Сами
  • Желтая карточка
    78'
    Судья подбегает и показывает Агер Наиф из команды Дижон отложенную желтую карточку за фол.
  • Травма, повреждение
    77'
    До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    76'
    Агер Наиф из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это До Лука заработал фол
  • 76'
    Бальде Мама нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    76'
    Перейра Матеус II из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
  • 76'
    Мавидиди Стефи из команды Дижон делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 75'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 75'
    Перейра Матеус II пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 75'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой справа.
  • 74'
    Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 74'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    73'
    Шуиар Мунир наказан за толчок Пакье Гаэтан
  • Травма, повреждение
    73'
    Агер Наиф возвращается на поле.
  • 72'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 72'
    Перейра Матеус II не смог попасть в створ ударом издали
  • 72'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    72'
    Ох, нехорошо это выглядит. Агер Наиф получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    72'
    Агер Наиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 71'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 71'
    Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках
  • 71'
    До Лука из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 70'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Травма, повреждение
    68'
    Бальде Мама возвращается на поле.
  • 68'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    68'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    67'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках
  • 66'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Ним контролирует мяч.
  • 65'
    Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках
  • 65'
    Фомба Ламин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    64'
    Амальфитано Ромен наказан за толчок Мигель Флориан
  • 63'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Дижон контролирует мяч.
  • 62'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Вратарь парирует удар, который нанес Мавидиди Стефи, и мяч снова в игре
  • 61'
    Дижон контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Шуиар Мунир из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пакье Гаэтан
  • 59'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 59'
    Шанс получает Бальде Мама из команды Дижон, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    59'
    Перейра Матеус II из команды Дижон подал угловой слева.
  • 58'
    Шуиар Мунир бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 58'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Валь Тео из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 57'
    Мавидиди Стефи пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 57'
    Ндонг Ибраим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.
  • 56'
    Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Шуиар Мунир
  • 55'
    Мендиль Хамза из команды Дижон делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 55'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 53'
    Ферхат Зинедин из команды Ним плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 51'
    Бальде Мама не смог попасть в створ ударом издали
  • Офсайд
    50'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон в офсайде
  • 50'
    Фомба Ламин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 50'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 48'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Перейра Матеус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
  • 46'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Алакуш Софьян уходит с поля и его заменяет Пакье Гаэтан
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Алакуш Софьян из команды Ним играет слишком грубо. Бальде Мама оказался на газоне.
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 47'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Мигель Флориан наказан за толчок Перейра Матеус II
  • 46'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Травма, повреждение
    45'
    Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    44'
    Перейра Матеус II получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    44'
    Перейра Матеус II из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Мигель Флориан заработал фол
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ним контролирует мяч.
  • 41'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    41'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон в офсайде
  • 41'
    Бальмон Флорен из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 39'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    После штрафного удара,который нанес Валь Тео мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Травма, повреждение
    36'
    Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    35'
    Мендиль Хамза из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Алакуш Софьян пострадал.
  • Желтая карточка
    35'
    Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Ним пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 34'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    34'
    Ферхат Зинедин играет рукой
  • 33'
    До Лука из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ним пытается что-то создать.
  • 32'
    Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках
  • 32'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Филиппото Ромен
  • Офсайд
    31'
    Алакуш Софьян из команды Ним в офсайде
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Рипар Рено из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 29'
    Мавидиди Стефи из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Рипар Рено из команды Ним делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Перейра Матеус II из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 27'
    Дижон контролирует мяч.
  • 26'
    Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках
  • 26'
    Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Манга Экеле из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 24'
    Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
  • 24'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 22'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Ним контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 19'
    Мигель Флориан из команды Ним наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 19'
    До Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 17'
    Ним контролирует мяч.
  • 16'
    Бальде Мама из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 16'
    Дижон контролирует мяч.
  • 15'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 15'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 14'
    Агер Наиф из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    14'
    Перейра Матеус II из команды Дижон подал угловой справа.
  • 13'
    Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Мавидиди Стефи из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 12'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Перейра Матеус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Мартинеc Пабло наказан за толчок Мавидиди Стефи
  • 11'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Перейра Матеус II из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 10'
    Мигель Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 7'
    Ндонг Ибраим не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мавидиди Стефи
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 4'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Филиппото Ромен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 3'
    Бальде Мама пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 2'
    Манга Экеле из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    2'
    Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
  • 2'
    Мигель Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Ним
Дижон
37.6% (59)
Ничья
40.1% (63)
Ним
22.3% (35)
1:1 Ничья
31.8% (50)
1:0 Дижон
21% (33)
0:1 Ним
10.2% (16)
2:1 Дижон
10.2% (16)
1:2 Ним
8.9% (14)
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