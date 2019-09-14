Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Ним
35' Желтая карточкаМендиль Хамза
44' Желтая карточкаПерейра Матеус II
78' Желтая карточкаАгер Наиф
87' Желтая карточкаМигель Флориан
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
18
Валь
Тео
8
До
Лука
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
35'
78'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен
Ним Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним
Последние игры между собой
Дижон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Ним: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|7.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Дижон
37.6% (59)
Ничья
40.1% (63)
Ним
22.3% (35)
1:1 Ничья
31.8% (50)
1:0 Дижон
21% (33)
0:1 Ним
10.2% (16)
2:1 Дижон
10.2% (16)
1:2 Ним
8.9% (14)
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