Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

95' Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Удар от ворот произведет Ним

91' Бриансон Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Бальде Мама пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

90' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мигель Флориан получил желтую карточку от судьи

85' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

85' Вратарь парирует удар, который нанес Фомба Ламин , и мяч снова в игре

85' Хорошие скиллы дриблинга показывает Мендиль Хамза , обходя своих соперников

84' Хорошие скиллы дриблинга показывает Мендиль Хамза , обходя своих соперников

84' Ферхат Зинедин из команды Ним делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

83' Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

82' Шуиар Мунир из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Удар от ворот произведет Ним

81' Бальде Мама пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

81' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Дижон

80' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

80' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Судья подбегает и показывает Агер Наиф из команды Дижон отложенную желтую карточку за фол.

77' До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

75' Удар от ворот произведет Ним

75' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Удар от ворот произведет Ним

72' Перейра Матеус II не смог попасть в створ ударом издали

72' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Ох, нехорошо это выглядит. Агер Наиф получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Агер Наиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

70' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

70' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Дижон

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

65' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

65' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

63' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Вратарь парирует удар, который нанес Мавидиди Стефи , и мяч снова в игре

60' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

59' Удар от ворот произведет Ним

58' Шуиар Мунир бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

58' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Ним

57' Мавидиди Стефи пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

56' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

55' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

55' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Дижон

53' Ферхат Зинедин из команды Ним плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

51' Удар от ворот произведет Ним

51' Бальде Мама не смог попасть в створ ударом издали

50' Фомба Ламин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

50' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

48' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля