Франция: Лига 1 2019-2020

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Бордо
2:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
1:0
7' Гол
Бриан Джимми
2:0
9' Гол
Де Превиль Николя
59' Желтая карточка
Де Превиль Николя
60' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
67' Желтая карточка
Камано Франсуа
82' Желтая карточка
Маига Хабиб
90'+6
1
Костил
Бенуа
3
Пабло
Кастро
6
Косельни
Лоран
14
Йованович
Вукашин
25
Кватенг
Энок
5
Отавио
Пассос
8
Чуамени
Орельен
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
7
Бриан
Джимми
12
Де
Превиль
Николя
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
4
Н'Дорам
Кевин
19
Маига
Хабиб
5
Ангбан
Викторьен
10
Гакпа
Марвин
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
Бордо
3-4-3
Метц
4-3-3

Ход матча

7'
Бриан Джимми
1:0
9'
Де Превиль Николя
(Хван Ый-Чжо)
2:0
55'
Адли Ясин
Бриан Джимми
 
59'
Де Превиль Николя
 
60'
 
Н'Дорам Кевин
66'
 
Эмброуз Тьерри
Нгетт Опа
66'
Камано Франсуа
Де Превиль Николя
 
67'
Камано Франсуа
 
72'
 
Траоре Адама II
Ангбан Викторьен
75'
Майя Джош
Хван Ый-Чжо
 
78'
 
Ньяне Ибраима
Гакпа Марвин
82'
 
Маига Хабиб

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо
Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц
Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц Метц 1:1 Гренобль Газелек Аяччо 0:2 Метц Метц 2:1 Шатору Осер 0:0 Метц Метц 2:1 Лорьян

Последние игры между собой

Бордо: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Метц: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Метц 0:4 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Метц Лига 1 Бордо 3:0 Метц Лига 1 Метц 0:3 Бордо Лига 1
Бордо 1:1 Метц Лига 1 Метц 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Метц Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
5. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
7. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Марсель Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
11. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
12. Монпелье Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сент-Этьен Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 2:0 Метц
Бордо
91.1% (143)
Ничья
8.3% (13)
Метц
0.6% (1)
1:0 Бордо
37.6% (59)
2:1 Бордо
27.4% (43)
2:0 Бордо
22.9% (36)
1:1 Ничья
7% (11)
3:1 Бордо
1.3% (2)
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