Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
2:0
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Метц
1:0
7' ГолБриан Джимми
2:0
9' ГолДе Превиль Николя
59' Желтая карточкаДе Превиль Николя
60' Желтая карточкаН'Дорам Кевин
67' Желтая карточкаКамано Франсуа
82' Желтая карточкаМаига Хабиб
25
Кватенг
Энок
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
10
Гакпа
Марвин
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гакпа МарвинНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Каби МануэльЗащитник
- Полузащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
Ход матча
7'
1:0
9'
2:0
60'
67'
75'
82'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +4 =4 -12Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц
Последние игры между собой
Бордо: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Метц: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|7.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Бордо
91.1% (143)
Ничья
8.3% (13)
Метц
0.6% (1)
1:0 Бордо
37.6% (59)
2:1 Бордо
27.4% (43)
2:0 Бордо
22.9% (36)
1:1 Ничья
7% (11)
3:1 Бордо
1.3% (2)
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