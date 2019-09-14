Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

96' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

95' Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Камано Франсуа из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Калу Сэмьюэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Косельни Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

89' Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Бордо

88' Пространство открывается для Диалло Хабиб , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

87' Метц имеет хороший шанс забить.

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Метц

86' Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали

85' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

84' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Траоре Адама II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи

82' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

82' Диалло Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Сунзу Стоппила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Бордо имеет хороший шанс забить.

80' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

79' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Метц имеет хороший шанс забить.

79' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Метц

77' Как она упустила момент!?! Калу Сэмьюэл имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

77' Бордо имеет хороший шанс забить.

77' Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Метц

76' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Калу Сэмьюэл

75' Бордо имеет хороший шанс забить.

75' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

74' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

70' Удар от ворот произведет Бордо

70' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Камано Франсуа получил желтую карточку от судьи

67' Матч возобновлен

65' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Ангбан Викторьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бордо имеет хороший шанс забить.

63' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бордо имеет хороший шанс забить.

63' Сунзу Стоппила из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

62' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

60' Плохо играет Костил Бенуа - неудачный вынос, и мяч у соперниц

60' Гакпа Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Йованович Вукашин получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Йованович Вукашин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

56' Метц имеет хороший шанс забить.

55' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

54' Бордо имеет хороший шанс забить.

54' Диалло Хабиб нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

53' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Бордо имеет хороший шанс забить.

52' Матч возобновлен

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Метц имеет хороший шанс забить.

49' Гакпа Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота