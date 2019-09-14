Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
4:1
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 52921
Херенвен
1:0
14' ГолТадич Душан
1:1
22' ГолОдгор Йенс
32' Undefined phrase: football_event_Одгор Йенс
36' Желтая карточкаКонголо Родни
38' Желтая карточкаТальяфико Николас
2:1
45' ГолТальяфико Николас
3:1
52' ГолШуурс Перр
4:1
58' ГолТальяфико Николас
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
18
Ботман
Свен
20
Верман
Хенк
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
5 Пири КикЗащитник
- Защитник
-
15 Де Йонг СимПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
27 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ботман СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ХенкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Брюин ДжордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johnny Jansen
Ход матча
14'
22'
1:1
32'
36'
45'
52'
3:1
58'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
12 Удары по воротам 4
-
14 Удары в створ 6
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =7 -6Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд
Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда Херенвен 3:0 Эммен Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Хераклес 2:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген Эммен 2:0 Херенвен Фейеноорд 3:0 Херенвен
Последние игры между собой
Аякс: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Херенвен: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Аякс Эредивизие Херенвен 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Аякс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 Аякс Эредивизие Херенвен 0:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Аякс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|3:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Витесс
|0:3
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Утрехт
|1:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Виллем II
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Твенте
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|8.
|ВВВ-Венло
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|9.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|10.
|Фейеноорд
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|АДО Ден Хааг
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|12.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Хераклес
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Эммен
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Ваалвейк
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
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