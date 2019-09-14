Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Аякс
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 52921
Херенвен
0'
1:0
14' Гол
Тадич Душан
1:1
22' Гол
Одгор Йенс
32' Undefined phrase: football_event_
Одгор Йенс
36' Желтая карточка
Конголо Родни
38' Желтая карточка
Тальяфико Николас
2:1
45' Гол
Тальяфико Николас
3:1
52' Гол
Шуурс Перр
4:1
58' Гол
Тальяфико Николас
90'+3
24
Онана
Андре
3
Вельтман
Йоел
2
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
11
Промес
Куинси
21
Мартинес
Лисандро
22
Зиеш
Хаким
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
1
Хан
Уорнер
2
Флоранюс
Шерел
14
Дрешевич
Ибрахим
18
Ботман
Свен
5
Вауденберг
Лукас
21
Конголо
Родни
6
Файк
Хишам
20
Верман
Хенк
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Одгор
Йенс
8
Эджук
Чидера
Аякс
4-3-3
Херенвен
4-3-3

Ход матча

14'
Тадич Душан
(Хунтелаар Клаас-Ян)
1:0
22'
1:1
Одгор Йенс
(Ван Берген Митчелл)
32'
 
Одгор Йенс
36'
 
Конголо Родни
38'
Тальяфико Николас
 
45'
Тальяфико Николас
(Промес Куинси)
2:1
52'
Шуурс Перр
(Тадич Душан)
3:1
58'
Тальяфико Николас
(Зиеш Хаким)
4:1
63'
Нерес Давид
Тадич Душан
 
65'
 
Дрейер Андерс
Эджук Чидера
65'
 
Халилович Ален
Одгор Йенс
80'
Марин Рэзван
Альварес Эдсон
 
83'
Де Йонг Сим
Промес Куинси
 
83'
 
Брюин Джорди
Верман Хенк

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 4
  • 14 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс
Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд
Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда Херенвен 3:0 Эммен Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Хераклес 2:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген Эммен 2:0 Херенвен Фейеноорд 3:0 Херенвен

Последние игры между собой

Аякс: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Херенвен: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Аякс 3:1 Херенвен Кубок Аякс 4:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие
Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Аякс Эредивизие Херенвен 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Аякс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 Аякс Эредивизие Херенвен 0:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Аякс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 3:0 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Витесс 0:3 6 3 2 1 10 - 7 11
4. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
5. Утрехт 1:0 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Виллем II 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Твенте 5 2 3 0 10 - 6 9
8. ВВВ-Венло 6 3 0 3 9 - 12 9
9. Спарта Роттердам 6 2 2 2 12 - 15 8
10. Фейеноорд 4 1 3 0 5 - 4 6
11. АДО Ден Хааг 5 2 0 3 8 - 9 6
12. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Хераклес 5 1 2 2 4 - 9 5
14. Гронинген 5 1 1 3 4 - 7 4
15. ПЕК Зволле 5 1 1 3 7 - 12 4
16. Эммен 0:1 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Ваалвейк 5 0 1 4 5 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...