Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Утрехт
2:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Эммен
0'
34' Желтая карточка
Чакон Майкл
1:0
38' Гол
Далмау Адриан
43' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
51' Желтая карточка
Лаурсен Николай
2:0
54' Гол
Керк Гирано
2:1
58' Гол
Де Леув Михаэль
60'
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
2
Ван
дер
Марел
Марк
6
Махер
Адам
II
10
Густафссон
Симон
25
Рамселар
Барт
7
Керк
Гирано
11
Далмау
Адриан
22
Ван
де
Стрек
Сандер
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
2
Хейлен
Майкл
4
Баккер
Ник
39
Бесте
Ян-Никлас
20
Чакон
Майкл
15
Хиаряй
Том
11
Лаурсен
Николай
17
Пенья
Серхио
29
Слагвеер
Лусиано
8
Де
Леув
Михаэль
Утрехт
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

34'
 
Чакон Майкл
38'
Далмау Адриан
(Густафссон Симон)
1:0
43'
 
Бесте Ян-Никлас
51'
 
Лаурсен Николай
54'
Керк Гирано
(Махер Адам II)
2:0
58'
2:1
Де Леув Михаэль
(Лаурсен Николай)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле
АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт
Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен
Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Эммен 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Эммен Эредивизие Эммен 0:1 Утрехт Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 3:0 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Витесс 0:3 6 3 2 1 10 - 7 11
4. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
5. Утрехт 1:0 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Виллем II 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Твенте 5 2 3 0 10 - 6 9
8. ВВВ-Венло 6 3 0 3 9 - 12 9
9. Спарта Роттердам 6 2 2 2 12 - 15 8
10. Фейеноорд 4 1 3 0 5 - 4 6
11. АДО Ден Хааг 5 2 0 3 8 - 9 6
12. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Хераклес 5 1 2 2 4 - 9 5
14. Гронинген 5 1 1 3 4 - 7 4
15. ПЕК Зволле 5 1 1 3 7 - 12 4
16. Эммен 0:1 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Ваалвейк 5 0 1 4 5 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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