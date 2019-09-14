Голландия: Эредивизие 2019-2020
Утрехт
2:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Галгенваард
Эммен
34' Желтая карточкаЧакон Майкл
1:0
38' ГолДалмау Адриан
43' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
51' Желтая карточкаЛаурсен Николай
2:0
54' ГолКерк Гирано
2:1
58' ГолДе Леув Михаэль
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
15
Хиаряй
Том
17
Пенья
Серхио
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
-
32 Черны ВацлавНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Бос ХенкПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
38'
43'
51'
54'
2:0
58'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле
АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт
Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен
Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|3:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Витесс
|0:3
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Утрехт
|1:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Виллем II
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Твенте
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|8.
|ВВВ-Венло
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|9.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|10.
|Фейеноорд
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|АДО Ден Хааг
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|12.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Хераклес
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Эммен
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Ваалвейк
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
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