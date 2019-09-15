Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
1:0
Конец матча
Оснабрюк
18' Желтая карточкаВан Акен Йост
34' Желтая карточкаВольце Кевин
1:0
42' ГолTom Baumgart
59' Желтая карточкаMarcos Alvarez II
61' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
69' Желтая карточкаUlrich Taffertshofer
71' Желтая карточкаХайер Моритц
75' Вторая желтая карточкаCalogero Rizzuto
26
Гонтер
Сёрен
27
Felix
Agu
19
Вольце
Кевин
23
David
Blacha
10
Уахим
Анас
20
Марк
Хейдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Felix AguЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Полузащитник
-
23 David BlachaПолузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марк ХейдерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Adam SusacЗащитник
-
16 Конрад ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Sven Koehler
-
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
18'
34'
42'
1:0
61'
71'
75'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн
Оснабрюк Последние 20 матчей: +12 =1 -7Оснабрюк 3:0 Карлсруэ Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 4:0 Дармштадт Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг
Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Вердер 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:3 Кёльн Оснабрюк 1:4 Унтерахинг Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Ганза Энерги Коттбус 1:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Аален Юрдинген 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 1:0 Шпортфройнде Лотте Кайзерслаутерн 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 3:1 Карл Цейсс Фортуна Кёльн 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Цвиккау
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|2.
|Гамбург
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|Арминия
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Гройтер Фюрт
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Оснабрюк
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|9.
|Хайденхайм
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Нюрнберг
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|11.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|12 - 9
|7
|12.
|Динамо Дрезден
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Дармштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Санкт-Паули
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|15.
|Ганновер 96
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|10 - 14
|3
|18.
|Веен Висбаден
|6
|0
|1
|5
|7 - 18
|1
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