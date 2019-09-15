Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Эрцгебирге Ауэ
1:0
Конец матча
Оснабрюк
0'
18' Желтая карточка
Ван Акен Йост
34' Желтая карточка
Вольце Кевин
1:0
42' Гол
Tom Baumgart
59' Желтая карточка
Marcos Alvarez II
61' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
69' Желтая карточка
Ulrich Taffertshofer
71' Желтая карточка
Хайер Моритц
75' Вторая желтая карточка
Calogero Rizzuto
90'+4
1
Martin
Maennel
4
Калиг
Фабиан
3
Михоевич
Марко
26
Гонтер
Сёрен
20
Calogero
Rizzuto
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
8
Tom
Baumgart
10
Назаров
Дмитрий
II
7
Хохшайдт
Ян
37
Теструт
Паскаль
22
Phillipp
Kuehn
27
Felix
Agu
6
Хайер
Моритц
13
Ван
Акен
Йост
19
Вольце
Кевин
8
Ulrich
Taffertshofer
23
David
Blacha
10
Уахим
Анас
29
Bryan
Henning
9
Marcos
Alvarez
II
20
Марк
Хейдер
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Оснабрюк
4-1-4-1

Ход матча

18'
 
Ван Акен Йост
34'
 
Вольце Кевин
42'
Tom Baumgart
(Теструт Паскаль)
1:0
46'
 
Bashkim Renneke
Вольце Кевин
59'
 
Marcos Alvarez II
61'
Calogero Rizzuto
 
66'
Florian Krueger
Назаров Дмитрий II
 
69'
 
Ulrich Taffertshofer
71'
Цулехнер Филипп
Теструт Паскаль
 
71'
 
Гранатовски Нико
Felix Agu
71'
 
Хайер Моритц
75'
Calogero Rizzuto
 
77'
Кусич Филип
Хохшайдт Ян
 
79'
 
Benjamin Girth
Bryan Henning

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн
Оснабрюк Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Оснабрюк 3:0 Карлсруэ Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 4:0 Дармштадт Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг
Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Вердер 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:3 Кёльн Оснабрюк 1:4 Унтерахинг Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Ганза Энерги Коттбус 1:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Аален Юрдинген 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 1:0 Шпортфройнде Лотте Кайзерслаутерн 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 3:1 Карл Цейсс Фортуна Кёльн 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Цвиккау

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 3:0 Эрцгебирге Ауэ Кубок Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Оснабрюк 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 6 4 2 0 11 - 7 14
2. Гамбург 5 4 1 0 13 - 3 13
3. Арминия 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Эрцгебирге Ауэ 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Гройтер Фюрт 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Оснабрюк 6 3 0 3 9 - 5 9
8. Карлсруэ 6 3 0 3 10 - 12 9
9. Хайденхайм 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Нюрнберг 6 2 2 2 9 - 12 8
11. Ян 6 2 1 3 12 - 9 7
12. Динамо Дрезден 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Дармштадт 6 1 3 2 6 - 9 6
14. Санкт-Паули 5 1 2 2 8 - 10 5
15. Ганновер 96 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Хольштайн Киль 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Бохум 6 0 3 3 10 - 14 3
18. Веен Висбаден 6 0 1 5 7 - 18 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Tom Baumgart бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Ван Акен Йост получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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