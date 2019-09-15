Голландия: Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
3:2
Конец матча
Стадион: Де Кёйп Зрители: 40000
АДО Ден Хааг
5' Желтая карточкаУлд-Ших Биляль
1:0
6' ПенальтиКарсдорп Рик
2:0
21' ГолНарсинг Лучано
3:0
33' ПенальтиФер Лерой
34' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
36' Желтая карточкаБоттегин Эрик
50' Желтая карточкаМалоне Дион
3:1
77' Гол в свои воротаИе Эдгар
3:2
83' Гол в свои воротаТапия Ренато
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
19
Фер
Лерой
23
Кёкчю
Оркун
20
Тапия
Ренато
11
Ларссон
Сэм
10
Иммерс
Лекс
17
Баккер
Данни
11
Госсенс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
22 Бейло ЮстинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Иммерс ЛексПолузащитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
-
11 Госсенс ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
77 Хои ЭлсонНападающий
-
20 Хайе ТомНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
21'
33'
3:0
34'
36'
50'
77'
3:1
83'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт
Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 2:1 Хераклес
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +12 =4 -4АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
АДО Ден Хааг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг Кубок Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:3 АДО Ден Хааг Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Твенте
|2:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Витесс
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Фейеноорд
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|8.
|Виллем II
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|9.
|ВВВ-Венло
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Хераклес
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|6
|2
|1
|3
|13 - 14
|7
|13.
|АДО Ден Хааг
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|14.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Эммен
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:2
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|18.
|Ваалвейк
|6
|0
|1
|5
|7 - 20
|1
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