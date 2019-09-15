Голландия: Эредивизие 2019-2020

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 40000 болельщиков

94' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

94' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Мейерс Арон получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

89' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

85' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' ГООООООООЛ - Тапия Ренато очень расстроена, так как забила в свои ворота!

83' Плохо играет Тапия Ренато - неудачный вынос, и мяч у соперниц

83' Госсенс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

80' Хорошая попытка от Нецид Томаш , был неплохой удар, но вратарь спас

80' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' ГООООООООЛ - Ие Эдгар очень расстроена, так как забила в свои ворота!

77' Плохо играет Ие Эдгар - неудачный вынос, и мяч у соперниц

74' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

73' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Фейеноорд

72' Иммерс Лекс не смог попасть в створ ударом издали

72' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Синистерра Луис уходит с поля и его заменяет Marouan Azarkan

72' Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

69' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Milan van Ewijk получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Milan van Ewijk на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

63' Нарсинг Лучано из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Удар от ворот произведет Фейеноорд

60' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

59' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Ие Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

54' Хорошо играет на выходе Фермеер Кеннет - мяч в ее руках

54' Госсенс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хорошая попытка от Мейерс Арон , был неплохой удар, но вратарь спас

51' Удар от ворот произведет Фейеноорд

51' Хапс Ридгесиано не смог попасть в створ ударом издали

50' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

50' Малоне Дион получил желтую карточку от судьи

49' Фейеноорд имеет хороший шанс забить.

49' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ларссон Сэм , обходя своих соперников

48' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Фейеноорд

46' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля