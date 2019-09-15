Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 40000
АДО Ден Хааг
0'
5' Желтая карточка
Улд-Ших Биляль
1:0
6' Пенальти
Карсдорп Рик
2:0
21' Гол
Нарсинг Лучано
3:0
33' Пенальти
Фер Лерой
34' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
36' Желтая карточка
Боттегин Эрик
50' Желтая карточка
Малоне Дион
3:1
77' Гол в свои ворота
Ие Эдгар
3:2
83' Гол в свои ворота
Тапия Ренато
90'+4
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
33
Боттегин
Эрик
32
Ие
Эдгар
5
Хапс
Ридгесиано
19
Фер
Лерой
23
Кёкчю
Оркун
20
Тапия
Ренато
17
Синистерра
Луис
7
Нарсинг
Лучано
11
Ларссон
Сэм
18
Хавекотте
Мике
27
Milan
van
Ewijk
4
Бёгелсдейк
Том
19
Пинас
Шакилль
8
Мейерс
Арон
10
Иммерс
Лекс
17
Баккер
Данни
11
Госсенс
Джон
7
Улд-Ших
Биляль
9
Нецид
Томаш
30
Фалкенбург
Эрик
Фейеноорд
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

5'
 
Улд-Ших Биляль
6'
Карсдорп Рик
1:0
21'
Нарсинг Лучано
(Синистерра Луис)
2:0
33'
Фер Лерой
3:0
34'
 
Бёгелсдейк Том
36'
Боттегин Эрик
 
46'
 
Цибицки Павел
Улд-Ших Биляль
46'
 
Малоне Дион
Баккер Данни
50'
 
Малоне Дион
62'
Йоргенсен Николай
Ларссон Сэм
 
72'
Marouan Azarkan
Синистерра Луис
 
76'
Тоорнстра Йенс
Фер Лерой
 
77'
3:1
Ие Эдгар
79'
 
Crysencio Summerville
Фалкенбург Эрик
83'
3:2
Тапия Ренато

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт
Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 2:1 Хераклес
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
АДО Ден Хааг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг Кубок Фейеноорд 4:0 АДО Ден Хааг Товарищеские матчи
Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг Кубок Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:3 АДО Ден Хааг Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Твенте 2:0 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Витесс 6 3 2 1 10 - 9 11
5. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
6. Утрехт 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Фейеноорд 5 2 3 0 8 - 6 9
8. Виллем II 6 3 0 3 9 - 11 9
9. ВВВ-Венло 6 3 0 3 9 - 12 9
10. Хераклес 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Спарта Роттердам 6 2 2 2 12 - 15 8
12. ПЕК Зволле 6 2 1 3 13 - 14 7
13. АДО Ден Хааг 6 2 0 4 10 - 12 6
14. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Эммен 6 1 0 5 5 - 14 3
17. Фортуна Ситтард 0:2 5 0 2 3 4 - 11 2
18. Ваалвейк 6 0 1 5 7 - 20 1
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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