Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
1:2
Конец матча

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
13' Желтая карточка
Дефур Стивен
21' Желтая карточка
Сандлер Филипп
35' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
0:1
49' Гол
Рафаэлов Лиор
1:1
65' Гол
Шадли Насер
72' Желтая карточка
Бута Аурелиу
73' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
77' Вторая желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
80' Желтая карточка
Шадли Насер
1:2
87' Гол
Миёши Коджи
90' Желтая карточка
Баби Амара
90'+4
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
54
Сарделла
Киллиан
34
Сандлер
Филипп
22
Коббо
Элиас
50
Sieben
Dewaele
10
Влап
Михел
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
51
Версхарен
Яри
56
Салемакерс
Алексис
19
Шадли
Насер
17
Аджич
Лука
1
Болат
Синан
6
Юклеред
Симен
22
Худт
Уэсли
15
Арсланаджич
Дино
30
Бута
Аурелиу
11
Рафаэлов
Лиор
16
Дефур
Стивен
38
Арун
Фарис
7
Ламкель
Зе
Дидье
70
Мбокани
Дьёмерси
87
Миральяс
Кевин
Андерлехт
4-3-3
Ройал Антверпен
4-3-3

Ход матча

13'
 
Дефур Стивен
21'
Сандлер Филипп
 
35'
 
Рафаэлов Лиор
49'
0:1
Рафаэлов Лиор
55'
Докю Жереми
Аджич Лука
 
60'
 
Де Сарт Алексис
Дефур Стивен
65'
Шадли Насер
(Сандлер Филипп)
1:1
72'
 
Бута Аурелиу
73'
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 
76'
Геркенс Питер
Версхарен Яри
 
77'
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 
80'
Шадли Насер
 
80'
 
Баби Амара
Миральяс Кевин
82'
 
Миёши Коджи
Рафаэлов Лиор
83'
Каембе Эдо
Sieben Dewaele
 
87'
1:2
Миёши Коджи
90'
 
Баби Амара

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен
Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден
Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен Хейст 0:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Шарлеруа Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Гент Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Генк 4:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Стандард

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ройал Антверпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Андерлехт 2:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Брюгге 6 4 2 0 14 - 2 14
3. Ройал Антверпен 6 4 0 2 13 - 7 12
4. Мехелен 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Шарлеруа 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Мускрон-Перювельз 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Зульте-Варегем 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Гент 5 3 1 1 13 - 6 10
9. Генк 7 3 1 3 10 - 9 10
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Кортрейк 6 2 2 2 12 - 10 8
12. Сент-Трюйден 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Андерлехт 7 1 2 4 5 - 9 5
14. Серкль Брюгге 7 1 0 6 6 - 16 3
15. Эйпен 7 0 3 4 4 - 16 3
16. Васланд-Беверен 7 0 2 5 4 - 18 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Рафаэлов Лиор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Сандлер Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Дефур Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...