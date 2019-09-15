Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
1:2
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Ройал Антверпен
13' Желтая карточкаДефур Стивен
21' Желтая карточкаСандлер Филипп
35' Желтая карточкаРафаэлов Лиор
0:1
49' ГолРафаэлов Лиор
1:1
65' ГолШадли Насер
72' Желтая карточкаБута Аурелиу
73' Желтая карточкаСамби Локонга Альберт-Мбойо
77' Вторая желтая карточкаСамби Локонга Альберт-Мбойо
80' Желтая карточкаШадли Насер
1:2
87' ГолМиёши Коджи
90' Желтая карточкаБаби Амара
22
Коббо
Элиас
10
Влап
Михел
19
Шадли
Насер
17
Аджич
Лука
22
Худт
Уэсли
30
Бута
Аурелиу
16
Дефур
Стивен
38
Арун
Фарис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шадли НасерНападающий
-
17 Аджич ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
Главный тренер: Simon Davies
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Полузащитник
-
16 Дефур СтивенПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Баби АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ласло Болони
Ход матча
13'
21'
35'
49'
0:1
65'
1:1
72'
80'
87'
1:2
90'
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +5 =6 -9Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен
Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден
Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен Хейст 0:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Шарлеруа Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Гент Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Генк 4:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Стандард
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ройал Антверпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Брюгге
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|3.
|Ройал Антверпен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|4.
|Мехелен
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Шарлеруа
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Мускрон-Перювельз
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Зульте-Варегем
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|9.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Кортрейк
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Сент-Трюйден
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Андерлехт
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|15.
|Эйпен
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|16.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
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