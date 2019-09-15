Голландия: Эредивизие 2019-2020
1:0
17' ГолДессерс Сириль
1:1
33' ГолПавлидис Вангелис
41' Желтая карточкаПитерс Йорденс
51' Желтая карточкаЛьонч Поль
3:1
55' Голван дер Ватер Силвестр
61' Желтая карточкаМеркель Александр
4:1
63' ГолЖуниор Мауро
76' Желтая карточкаСаддики Дрис
13
Кнустер
Матс
10
Жуниор
Мауро
25
Конингс
Джой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуниор МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Конингс ДжойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Соуза ДабниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
33'
41'
42'
2:1
51'
55'
63'
4:1
76'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +10 =3 -7Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ
Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес Виктория Кёльн 0:3 Хераклес Фромсхопсе Бойс 0:4 Хераклес Хераклес 0:1 Брюгге Хераклес 1:1 Нордшелланн Алмелосе Селекти 0:6 Хераклес Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс
ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Виллем II 1:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Виллем II Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Хераклес Эредивизие Виллем II 2:6 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 0:3 Хераклес Премьер-лига Хераклес 1:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Хераклес Премьер-лига Хераклес 1:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Твенте
|2:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Витесс
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Фейеноорд
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|8.
|Виллем II
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|9.
|ВВВ-Венло
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Хераклес
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|6
|2
|1
|3
|13 - 14
|7
|13.
|АДО Ден Хааг
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|14.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Эммен
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:2
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|18.
|Ваалвейк
|6
|0
|1
|5
|7 - 20
|1
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