Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Хераклес
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11254
Виллем II
0'
1:0
17' Гол
Дессерс Сириль
1:1
33' Гол
Павлидис Вангелис
41' Желтая карточка
Питерс Йорденс
2:1
42' Гол
51' Желтая карточка
Льонч Поль
3:1
55' Гол
ван дер Ватер Силвестр
61' Желтая карточка
Меркель Александр
4:1
63' Гол
Жуниор Мауро
76' Желтая карточка
Саддики Дрис
90'+4
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Циборра
Леннарт
52
Меркель
Александр
22
Киомурцоглу
Орестис
10
Жуниор
Мауро
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Дессерс
Сириль
25
Конингс
Джой
1
Велленройтер
Тимон
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
21
Mike
Ndayishimiye
8
Льонч
Поль
16
Врусай
Мариос
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
Хераклес
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

17'
Дессерс Сириль
(Брейкерс Тим)
1:0
33'
1:1
Павлидис Вангелис
(Mike Ndayishimiye)
41'
 
Питерс Йорденс
42'
2:1
51'
 
Льонч Поль
55'
ван дер Ватер Силвестр
(Меркель Александр)
3:1
61'
Меркель Александр
 
62'
 
Гладон Пол
Кёлерт Матс II
63'
Жуниор Мауро
4:1
64'
 
Jhonny Quinonez
Льонч Поль
69'
 
Кабангу Элтон
Mike Ndayishimiye
76'
 
Саддики Дрис
82'
Jeremy Cijntje
ван дер Ватер Силвестр
 
87'
Бейлевелд Тён
Жуниор Мауро
 
90'
Соуза Дабни
Конингс Джой
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ
Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес Виктория Кёльн 0:3 Хераклес Фромсхопсе Бойс 0:4 Хераклес Хераклес 0:1 Брюгге Хераклес 1:1 Нордшелланн Алмелосе Селекти 0:6 Хераклес Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс
ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Хераклес 3:4 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Хераклес Эредивизие
Виллем II 1:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Виллем II Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Хераклес Эредивизие Виллем II 2:6 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 0:3 Хераклес Премьер-лига Хераклес 1:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Хераклес Премьер-лига Хераклес 1:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Твенте 2:0 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Витесс 6 3 2 1 10 - 9 11
5. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
6. Утрехт 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Фейеноорд 5 2 3 0 8 - 6 9
8. Виллем II 6 3 0 3 9 - 11 9
9. ВВВ-Венло 6 3 0 3 9 - 12 9
10. Хераклес 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Спарта Роттердам 6 2 2 2 12 - 15 8
12. ПЕК Зволле 6 2 1 3 13 - 14 7
13. АДО Ден Хааг 6 2 0 4 10 - 12 6
14. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Эммен 6 1 0 5 5 - 14 3
17. Фортуна Ситтард 0:2 5 0 2 3 4 - 11 2
18. Ваалвейк 6 0 1 5 7 - 20 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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