Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Сосьедад
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Стадион: Reale Seguros Stadium
Атлетико М
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =5 -8Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сельта 3:1 Реал Сосьедад
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =2 -3Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус
Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 14
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 4
Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Атлетико М Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Леванте
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Гранада
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|10.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|18.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Реал Сосьедад
1.5% (1)
Ничья
9.2% (6)
Атлетико М
89.2% (58)
1:2 Атлетико М
50.8% (33)
0:1 Атлетико М
20% (13)
0:2 Атлетико М
9.2% (6)
1:1 Ничья
6.2% (4)
1:3 Атлетико М
3.1% (2)
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