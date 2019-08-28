Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сельта 3:1 Реал Сосьедад
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус
Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 14
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера
Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Атлетико М Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Леванте Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Реал Мадрид Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Алавес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Гранада Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Барселона Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
10. Валенсия Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Сельта Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вильярреал Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
18. Эйбар Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20. Леганес Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 10 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М
    Реал Сосьедад
    1.5% (1)
    Ничья
    9.2% (6)
    Атлетико М
    89.2% (58)
    1:2 Атлетико М
    50.8% (33)
    0:1 Атлетико М
    20% (13)
    0:2 Атлетико М
    9.2% (6)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    1:3 Атлетико М
    3.1% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...