Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Эйбар
 
Позже

Стадион:
Эспаньол
1
Дмитрович
Марко
24
Техеро
Альваро
23
Арбилья
Анайц
4
Рамис
Иван
15
Анхель
Хосе
14
Орельяна
Фабиан
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
22
Инуи
Такаси
19
Шарлес
Диас
9
Энрич
Серхи
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
5
Налдо
Гомес
24
Калеро
Фернандо
17
Дидак
Вилья
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
14
Мелендо
Оскар
12
Кальери
Хонатан
9
Феррейра
Факундо
Эйбар
4-4-2
Эспаньол
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар
Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря
Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Эспаньол: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Эйбар 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Эйбар Примера Эспаньол 0:1 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Эспаньол Примера
Эйбар 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 3:3 Эйбар Примера Эспаньол 4:2 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Эспаньол Примера Эйбар 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Эйбар Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
3. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Алавес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 10 - 8 5
11. Гранада Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Сельта Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Эйбар Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Эспаньол

    До начала игры, которая состоится 15.09.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
Новости
Прогнозы на матч Эйбар - Эспаньол
Эйбар
50.7% (76)
Ничья
36% (54)
Эспаньол
13.3% (20)
1:1 Ничья
32.7% (49)
1:0 Эйбар
27.3% (41)
2:1 Эйбар
16.7% (25)
1:2 Эспаньол
6.7% (10)
2:0 Эйбар
4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...