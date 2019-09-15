Испания: Ла Лига 2019-2020
15
Анхель
Хосе
10
Эспозито
Эду
22
Инуи
Такаси
19
Шарлес
Диас
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
17
Дидак
Вилья
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар
Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =6 -2Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря
Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Эспаньол: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Леванте
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|Гранада
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Эйбар
50.7% (76)
Ничья
36% (54)
Эспаньол
13.3% (20)
1:1 Ничья
32.7% (49)
1:0 Эйбар
27.3% (41)
2:1 Эйбар
16.7% (25)
1:2 Эспаньол
6.7% (10)
2:0 Эйбар
4% (6)
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