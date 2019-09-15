Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Портимоненсе
2:3
Конец матча

Стадион:
Порту
0'
0:1
25' Пенальти
Теллес Алекс
0:2
45' Гол
Зе Луиш Жозе
57' Желтая карточка
Маркесин Агустин
1:2
74' Гол
Денер Клементе
2:2
77' Гол
Андзаи Коки
89' Желтая карточка
Рикарду Абел
90' Красная карточка
Теллес Алекс
2:3
90' Гол
Маркано Иван
90'+10
1
Рикарду
Абел
22
Андзаи
Коки
4
Жадсон
Родригес
92
Родриго
Морено
23
Жуниор
Таварес
29
Lucas
Fernandes
IV
21
Са
Педру
5
Ромуло
Монтейро
10
Табата
Бруно
9
Мартинес
Джексон
77
Боа
Морте
Аилтон
32
Маркесин
Агустин
17
Корона
Хесус
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
13
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
16
Урибе
Андрес
22
Данилу
Перейра
7
Диас
Луис
II
11
Марега
Мусса
20
Зе
Луиш
Жозе
Портимоненсе
4-3-3
Порту
4-4-2

Ход матча

25'
0:1
Теллес Алекс
45'
0:2
Зе Луиш Жозе
(Марега Мусса)
53'
Денер Клементе
Ромуло Монтейро
 
57'
 
Маркесин Агустин
65'
Марлос Морено
Табата Бруно
 
72'
 
Накацзима Шоя
Диас Луис II
73'
Севальос Хосе
Lucas Fernandes IV
 
74'
Денер Клементе
(Боа Морте Аилтон)
1:2
77'
Андзаи Коки
(Рикарду Абел)
2:2
80'
 
Тикиньо Франсиско
Зе Луиш Жозе
89'
Рикарду Абел
 
90'
 
Теллес Алекс
90'
 
Силва Фабио
Отавио Эдмилсон
90'
2:3
Маркано Иван
(Корона Хесус)

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Морейренсе 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Тондела 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Белененсеш
Портимоненсе 2:0 Академика Портимоненсе 1:2 Лилль Бетис 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Хетафе Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Брага Портимоненсе 1:0 Рексем Брага 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Бенфика 5:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Фейренсе Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе Белененсеш 2:2 Портимоненсе
Порту Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал Порту 2:3 Краснодар
Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе Порту 1:1 Бетис Порту 1:0 Фулхэм Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:4 Порту Порту 4:0 Авиш Риу Аве 2:2 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 1:4 Ливерпуль Портимоненсе 0:3 Порту Ливерпуль 2:0 Порту Порту 2:0 Боавишта

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Порту: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Портимоненсе 0:3 Порту Примейра-лига Порту 4:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Порту Товарищеские матчи Портимоненсе 1:5 Порту Примейра-лига
Порту 3:2 Портимоненсе Кубок Порту 5:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:5 Порту Товарищеские матчи Портимоненсе 2:3 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фамаликан 5 4 1 0 11 - 5 13
2. Бенфика 5 4 0 1 13 - 2 12
3. Порту 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Боавишта 1:0 5 3 2 0 6 - 3 11
5. Тондела 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Санта-Клара 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Риу Аве 5 2 1 2 11 - 9 7
8. Спортинг Л 0:1 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Морейренсе 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Витория Гимарайнш 5 1 3 1 8 - 7 6
11. Витория Сетубал 5 1 3 1 1 - 4 6
12. Белененсеш 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Портимоненсе 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Брага 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Маритиму 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Авиш 5 1 0 4 8 - 16 3
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 3 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Зе Луиш Жозе бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Теллес Алекс из команды Порту забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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