Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Портимоненсе
2:3
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Порту
0:1
25' ПенальтиТеллес Алекс
0:2
45' ГолЗе Луиш Жозе
57' Желтая карточкаМаркесин Агустин
1:2
74' ГолДенер Клементе
2:2
77' ГолАндзаи Коки
89' Желтая карточкаРикарду Абел
90' Красная карточкаТеллес Алекс
2:3
90' ГолМаркано Иван
22
Андзаи
Коки
21
Са
Педру
10
Табата
Бруно
17
Корона
Хесус
13
Теллес
Алекс
16
Урибе
Андрес
11
Марега
Мусса
20
Зе
Луиш
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Табата БруноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Antonio Folha
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Корона ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
16 Урибе АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
25'
0:1
45'
0:2
57'
74'
77'
2:2
89'
90'
90'
2:3
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Морейренсе 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Тондела 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Белененсеш
Портимоненсе 2:0 Академика Портимоненсе 1:2 Лилль Бетис 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Хетафе Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Брага Портимоненсе 1:0 Рексем Брага 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Бенфика 5:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Фейренсе Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе Белененсеш 2:2 Портимоненсе
Порту Последние 20 матчей: +13 =1 -6Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал Порту 2:3 Краснодар
Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе Порту 1:1 Бетис Порту 1:0 Фулхэм Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:4 Порту Порту 4:0 Авиш Риу Аве 2:2 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 1:4 Ливерпуль Портимоненсе 0:3 Порту Ливерпуль 2:0 Порту Порту 2:0 Боавишта
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Порту: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фамаликан
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|Бенфика
|5
|4
|0
|1
|13 - 2
|12
|3.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Боавишта
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|5.
|Тондела
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Санта-Клара
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Риу Аве
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|8.
|Спортинг Л
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Морейренсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Витория Гимарайнш
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|11.
|Витория Сетубал
|5
|1
|3
|1
|1 - 4
|6
|12.
|Белененсеш
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Портимоненсе
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Брага
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Маритиму
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Авиш
|5
|1
|0
|4
|8 - 16
|3
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
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