Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Алавес
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16309
Севилья
0'
0:1
37' Гол
Хордан Хоан
47' Желтая карточка
Бёрк Оливер
58' Желтая карточка
Карришу Даниэль
75' Желтая карточка
Регилон Серхио
77' Желтая карточка
Дуарте Рубен
90' Желтая карточка
Гудель Неманья
90' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
90' Желтая карточка
Окампос Лукас
90' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
90' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
90' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
90'+6
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
20
Понс
Пере
8
Пина
Томас
22
Мубарак
Вакасо
18
Видаль
Алеш
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
6
Карришу
Даниэль
23
Регилон
Серхио
25
Фернандо
Режес
24
Хордан
Хоан
10
Банега
Эвер
5
Окампос
Лукас
21
Торрес
Оливер
19
Де
Йонг
Люк
Алавес
4-4-2
Севилья
4-1-2-2-1

Ход матча

37'
0:1
Хордан Хоан
46'
Бёрк Оливер
Понс Пере
 
47'
Бёрк Оливер
 
58'
 
Карришу Даниэль
59'
Ману Гарсия
Лукас Перес
 
67'
 
Гудель Неманья
Хордан Хоан
70'
 
Чичарито
Де Йонг Люк
70'
Borja Sainz
Видаль Алеш
 
75'
 
Регилон Серхио
77'
Дуарте Рубен
 
78'
 
Васкес Франко
Торрес Оливер
90'
 
Гудель Неманья
90'
Агиррегабириа Мартин
 
90'
 
Окампос Лукас
90'
Лагуардия Виктор
 
90'
Мубарак Вакасо
 
90'
 
Карлос Диего Сантос

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте
Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья
Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Севилья 2:0 Алавес Примера Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Севилья Примера
Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Алавес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
6. Гранада 2:0 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 10 - 8 5
11. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Сельта 0:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
17. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
18. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Севилья
Алавес
6.5% (10)
Ничья
19.4% (30)
Севилья
74.2% (115)
1:2 Севилья
41.9% (65)
0:1 Севилья
18.1% (28)
1:1 Ничья
16.1% (25)
0:2 Севилья
7.1% (11)
2:1 Алавес
4.5% (7)
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