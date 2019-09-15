Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
0:1
Конец матча
Стадион: Мендисорроса Зрители: 16309
Севилья
0:1
37' ГолХордан Хоан
47' Желтая карточкаБёрк Оливер
58' Желтая карточкаКарришу Даниэль
75' Желтая карточкаРегилон Серхио
77' Желтая карточкаДуарте Рубен
90' Желтая карточкаГудель Неманья
90' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
90' Желтая карточкаОкампос Лукас
90' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
90' Желтая карточкаМубарак Вакасо
90' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
20
Понс
Пере
18
Видаль
Алеш
16
Навас
Хесус
24
Хордан
Хоан
10
Банега
Эвер
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерНападающий
-
17 Марин АдрианНападающий
-
29 Borja Sainz
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
37'
0:1
46'
47'
58'
70'
75'
77'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =7 -7Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте
Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья
Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|6.
|Гранада
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Леванте
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Сельта
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|17.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|18.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Алавес
6.5% (10)
Ничья
19.4% (30)
Севилья
74.2% (115)
1:2 Севилья
41.9% (65)
0:1 Севилья
18.1% (28)
1:1 Ничья
16.1% (25)
0:2 Севилья
7.1% (11)
2:1 Алавес
4.5% (7)
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