Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Севилья вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

95' Удар от ворот произведет Севилья

95' Пространство открывается для Хоселу Санмартин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

94' Удар от ворот произведет Севилья

94' Что за промах! У Ману Гарсия была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

93' Мубарак Вакасо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

92' Лагуардия Виктор грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

92' Окампос Лукас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

91' Удар от ворот произведет Севилья

91' Мубарак Вакасо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Агиррегабириа Мартин получил желтую карточку от судьи

90' Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи

90' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

90' Удар от ворот произведет Севилья

89' Пространство открывается для Ману Гарсия , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

89' Плохо играет Карришу Даниэль - неудачный вынос, и мяч у соперниц

88' Хорошая попытка от Окампос Лукас , был неплохой удар, но вратарь спас

88' Удар от ворот произведет Севилья

88' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

84' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Близко! Окампос Лукас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

83' Удар от ворот произведет Алавес

82' Банега Эвер не смог попасть в створ ударом издали

82' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Алавес

81' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Севилья пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

81' Пространство открывается для Карришу Даниэль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

80' Плохо играет Ману Гарсия - неудачный вынос, и мяч у соперниц

80' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

80' Окампос Лукас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

79' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи

76' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

75' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

75' Регилон Серхио получил желтую карточку от судьи

75' Торрес Оливер из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Карришу Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хорошо играет на выходе Вацлик Томаш - мяч в ее руках

71' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Агиррегабириа Мартин из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

71' Карришу Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Бёрк Оливер из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

70' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

70' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Идет дождь, трудные условия для игроков.

67' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

65' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Плохо играет Фернандо Режес - неудачный вынос, и мяч у соперниц

65' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

64' Пространство открывается для Хордан Хоан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

63' Удар от ворот произведет Севилья

62' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Навас Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Вацлик Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

59' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Судья подбегает и показывает Карришу Даниэль из команды Севилья отложенную желтую карточку за фол.

58' Хордан Хоан из команды Севилья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Алавес

54' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ох, нехорошо это выглядит. Фернандо Режес получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

51' Фернандо Режес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Вацлик Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Плохо играет Карришу Даниэль - неудачный вынос, и мяч у соперниц

48' Севилья имеет хороший шанс забить.

47' Бёрк Оливер получил желтую карточку от судьи

46' Сегодняшная посещаемость составляет 16309 болельщиков

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.