Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Леванте

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид
Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте
Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Леванте: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леванте Примера Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера
Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:2 Леванте Первый дивизион Леванте 0:2 Реал Мадрид Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Леванте Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Реал Мадрид Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Алавес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Гранада Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Барселона Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
10. Валенсия Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Сельта Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вильярреал Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
18. Эйбар Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20. Леганес Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леванте

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 4 часа 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леванте
    Реал Мадрид
    95.8% (68)
    Ничья
    4.2% (3)
    Леванте
    0% (0)
    2:0 Реал Мадрид
    35.2% (25)
    3:1 Реал Мадрид
    22.5% (16)
    3:0 Реал Мадрид
    16.9% (12)
    2:1 Реал Мадрид
    14.1% (10)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
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