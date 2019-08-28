Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Леванте
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид
Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте
Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Леванте: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:2 Леванте Первый дивизион Леванте 0:2 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Леванте
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Гранада
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|10.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|18.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Реал Мадрид
95.8% (68)
Ничья
4.2% (3)
Леванте
0% (0)
2:0 Реал Мадрид
35.2% (25)
3:1 Реал Мадрид
22.5% (16)
3:0 Реал Мадрид
16.9% (12)
2:1 Реал Мадрид
14.1% (10)
2:2 Ничья
2.8% (2)
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