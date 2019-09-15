Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Сельта
0:2
Второй тайм: 66'

Стадион: Зрители: 18259
Гранада
0'
11' Красная карточка
Саэнс Хорхе
19' Желтая карточка
Санчес Герман
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Пейнадо Франсиско
29' Красная карточка
Пейнадо Франсиско
39' Желтая карточка
Санти Мина
44' Желтая карточка
Виктор Диаз
45' Желтая карточка
Денис Суарес
0:1
45' Гол
Санчес Герман
0:2
54' Гол
Эррера Янгель
62' Желтая карточка
Мальо Уго
66'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
16
Саэнс
Хорхе
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
14
Лоботка
Станислав
6
Денис
Суарес
10
Аспас
Яго
22
Санти
Мина
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
17
Кини
Марин
21
Эррера
Янгель
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
14
Вико
Федерико
23
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
Сельта
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

11'
Саэнс Хорхе
 
15'
Араухо Нестор
Браис Мендес
 
19'
 
Санчес Герман
25'
Пейнадо Франсиско
 
29'
Пейнадо Франсиско
 
39'
Санти Мина
 
44'
 
Виктор Диаз
45'
Денис Суарес
 
45'
 
Фернандес Карлос
Вико Федерико
45'
0:1
Санчес Герман
(Монторо Анхель)
54'
0:2
Эррера Янгель
(Монторо Анхель)
59'
Шейх Пап
Санти Мина
 
62'
Мальо Уго
 
66'
 
Вадильо Альваро
Сольдадо Роберто

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид
Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья
Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе Реал Овьедо 1:1 Гранада Гранада 2:0 Химнастик Луго 1:2 Гранада Спортинг Хихон 1:0 Гранада Гранада 1:0 Малага Нумансия 2:1 Гранада

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Гранада 0:3 Сельта Примера Сельта 3:1 Гранада Примера Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Сельта Примера
Гранада 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Гранада Примера Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Сельта Примера Гранада 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Гранада Сегунда Гранада 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Гранада Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
6. Гранада 2:0 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 10 - 8 5
11. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Сельта 0:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
17. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
18. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 0:2 Гранада
Сельта
91.6% (142)
Ничья
7.1% (11)
Гранада
1.3% (2)
2:1 Сельта
34.8% (54)
1:0 Сельта
27.1% (42)
2:0 Сельта
21.3% (33)
1:1 Ничья
6.5% (10)
3:1 Сельта
3.9% (6)
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