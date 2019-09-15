Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

50' Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Глупая желтая карточка для Денис Суарес : она просто пинает мяч в отчаянии

45' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

44' Виктор Диаз - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Пуэртас Антонио наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

43' Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Плохо играет Олаза Лукас - неудачный вынос, и мяч у соперниц

42' Гранада имеет хороший шанс забить.

42' Хорошо играет на выходе Рубен Бланко - мяч в ее руках

41' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Сельта

40' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

39' Санти Мина совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хорошая попытка от Мачис Дарвин , был неплохой удар, но вратарь спас

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

34' Удар от ворот произведет Гранада

33' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

29' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Пейнадо Франсиско из команды Сельта - была желтая, а стала красная.

27' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

25' Пейнадо Франсиско ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

24' Удар от ворот произведет Сельта

24' Виктор Диаз из команды Гранада не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Удар от ворот произведет Сельта

21' Вико Федерико не смог попасть в створ ударом издали

20' Удар от ворот произведет Гранада

20' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

19' Санчес Герман получил желтую карточку от судьи

19' Хорошие скиллы дриблинга показывает Аспас Яго , обходя своих соперников

18' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Плохо играет Дуарте Домингуш - неудачный вынос, и мяч у соперниц

17' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лоботка Станислав из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

14' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

9' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

8' Ох, нехорошо это выглядит. Сольдадо Роберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Сольдадо Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Гранада

6' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

5' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

4' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля