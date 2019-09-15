Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
0:2
Второй тайм: 66'
Стадион: Abanca Balaidos Зрители: 18259
Гранада
11' Красная карточкаСаэнс Хорхе
19' Желтая карточкаСанчес Герман
25' Undefined phrase: football_event_Пейнадо Франсиско
29' Красная карточкаПейнадо Франсиско
39' Желтая карточкаСанти Мина
44' Желтая карточкаВиктор Диаз
45' Желтая карточкаДенис Суарес
0:1
45' ГолСанчес Герман
0:2
54' ГолЭррера Янгель
62' Желтая карточкаМальо Уго
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
16
Саэнс
Хорхе
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
22
Санти
Мина
16
Виктор
Диаз
17
Кини
Марин
23
Мачис
Дарвин
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
22 Санти МинаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
-
36 Лосада ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Азиз РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рамос АдрианНападающий
-
Главный тренер: Diego Martinez
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
11'
19'
39'
44'
45'
45'
0:1
54'
0:2
59'
62'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид
Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +13 =4 -3Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья
Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе Реал Овьедо 1:1 Гранада Гранада 2:0 Химнастик Луго 1:2 Гранада Спортинг Хихон 1:0 Гранада Гранада 1:0 Малага Нумансия 2:1 Гранада
Последние игры между собой
Сельта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|6.
|Гранада
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Леванте
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Сельта
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|17.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|18.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Сельта
91.6% (142)
Ничья
7.1% (11)
Гранада
1.3% (2)
2:1 Сельта
34.8% (54)
1:0 Сельта
27.1% (42)
2:0 Сельта
21.3% (33)
1:1 Ничья
6.5% (10)
3:1 Сельта
3.9% (6)
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