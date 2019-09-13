Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Мальорка
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 16390
Атлетик Б
0'
1' Желтая карточка
Родригес Даниэль
30' Желтая карточка
Гарсия Дани
43' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
46' Желтая карточка
Лопес Унаи
65' Желтая карточка
Баба Абдул
76' Желтая карточка
Пратс Абдон
0:0
82' Не забитый пенальти
Пратс Абдон
0:0
90' Не забитый пенальти
Адурис Ариц
90' Желтая карточка
Сальва Севилья
90'+9
1
Рейна
Маноло
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
18
Баба
Абдул
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Идрис
8
Сальва
Севилья
11
Лаго
Жуниор
23
Фебас
Алейкс
22
Будимир
Анте
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
Мальорка
4-4-1-1
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

1'
Родригес Даниэль
 
30'
 
Гарсия Дани
43'
 
Иньиго Мартинес
46'
 
Лопес Унаи
52'
 
Беньят Эчебария
Лопес Унаи
58'
 
Адурис Ариц
Кордоба Иньиго
63'
Кубо Такефуса
Родригес Даниэль
 
65'
Баба Абдул
 
75'
Пратс Абдон
Будимир Анте
 
76'
Пратс Абдон
 
82'
Пратс Абдон
0:0
84'
Алегрия Алекс
Фебас Алейкс
 
85'
 
Ларрасабаль Гаиска
Уильямс Иньяки
90'
0:0
Адурис Ариц
90'
Сальва Севилья
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар
Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада Депортиво 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Альмерия Химнастик 2:1 Мальорка
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона
Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетик Б 2:1 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Атлетик Б Кубок Короля
Атлетик Б 2:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:1 Атлетик Б Примера Мальорка 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Мальорка Примера Атлетик Б 1:3 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Мальорка Первый дивизион Мальорка 0:0 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Леванте Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Реал Мадрид Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Алавес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Гранада Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Барселона Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
10. Валенсия Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Сельта Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вильярреал Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
18. Эйбар Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20. Леганес Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Атлетик Б
Мальорка
11.7% (19)
Ничья
33.3% (54)
Атлетик Б
54.9% (89)
1:1 Ничья
29% (47)
0:1 Атлетик Б
24.7% (40)
1:2 Атлетик Б
21.6% (35)
1:0 Мальорка
4.9% (8)
2:1 Мальорка
4.9% (8)
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