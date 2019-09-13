Испания: Ла Лига 2019-2020
Мальорка
0:0
Конец матча
Стадион: Estadio de Son Moix Зрители: 16390
Атлетик Б
1' Желтая карточкаРодригес Даниэль
30' Желтая карточкаГарсия Дани
43' Желтая карточкаИньиго Мартинес
46' Желтая карточкаЛопес Унаи
65' Желтая карточкаБаба Абдул
76' Желтая карточкаПратс Абдон
0:0
82' Не забитый пенальтиПратс Абдон
0:0
90' Не забитый пенальтиАдурис Ариц
90' Желтая карточкаСальва Севилья
18
Баба
Абдул
12
Баба
Идрис
11
Лаго
Жуниор
23
Фебас
Алейкс
22
Будимир
Анте
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баба АбдулЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
43'
46'
65'
76'
82'
0:0
90'
0:0
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +7 =5 -8Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар
Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада Депортиво 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Альмерия Химнастик 2:1 Мальорка
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =6 -5Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона
Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетик Б 2:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:1 Атлетик Б Примера Мальорка 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Мальорка Примера Атлетик Б 1:3 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Мальорка Первый дивизион Мальорка 0:0 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Леванте
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Гранада
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|10.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|18.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Мальорка
11.7% (19)
Ничья
33.3% (54)
Атлетик Б
54.9% (89)
1:1 Ничья
29% (47)
0:1 Атлетик Б
24.7% (40)
1:2 Атлетик Б
21.6% (35)
1:0 Мальорка
4.9% (8)
2:1 Мальорка
4.9% (8)
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