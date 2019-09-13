Испания: Ла Лига 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

43' Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи

43' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Баба Идрис из команды Мальорка плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

42' Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Муньяин Икер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Мальорка имеет хороший шанс забить.

40' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

39' Удар от ворот произведет Мальорка

39' Гарсия Рауль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

39' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Кордоба Иньиго имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

38' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Мальорка

37' Муньяин Икер не смог попасть в створ ударом издали

36' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Сегодняшная посещаемость составляет 16390 болельщиков

32' Удар от ворот произведет Мальорка

32' Юри Берчиче пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

32' Лаго Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Баба Идрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

30' Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи

29' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

24' Йерай Альварес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

24' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Опасность! Баба Абдул из команды Мальорка отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

21' Удар от ворот произведет Мальорка

21' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

20' Састре Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

14' Отличную защиту показывает Баба Абдул от команды Мальорка , не дает пропустить гол своей команде.

13' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Отличная игра от Юри Берчиче из команды Атлетик Б . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

11' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лаго Жуниор , обходя своих соперников

11' Фебас Алейкс из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Мальорка имеет хороший шанс забить.

10' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

9' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Баба Абдул из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Родригес Даниэль получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру