Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Риу Аве
0:2
Первый тайм: 32'
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Тондела
0:1
5' ГолПите Луиш
0:2
17' ГолDenilson VI
21
Мане
Карлуш
23
Таварес
Йоан
15
Мурильо
Хон
14
Pepelu
III
10
Пите
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Pedro AmaralЗащитник
-
33 MessiasЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
-
14 Пиазон ЛукасНападающий
-
19 Ronan IIIНападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
-
15 Мурильо ХонПолузащитник
-
14 Pepelu IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пите ЛуишНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Вигариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Natxo Gonzalez
Ход матча
5'
0:1
17'
0:2
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =5 -6Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве
Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве
Тондела Последние 20 матчей: +5 =7 -8Тондела 0:0 Санта-Клара Маритиму 2:3 Тондела Тондела 1:2 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Тондела
Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Оливейренсе 0:0 Тондела Авиш 2:1 Тондела Тондела 2:1 Анадия Тондела 5:2 Шавиш Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:2 Тондела
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фамаликан
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|Бенфика
|5
|4
|0
|1
|13 - 2
|12
|3.
|Порту
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Тондела
|2:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Морейренсе
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Спортинг Л
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Риу Аве
|0:2
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|10.
|Санта-Клара
|0:0
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|11.
|Витория Сетубал
|5
|1
|3
|1
|1 - 4
|6
|12.
|Белененсеш
|1:0
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Маритиму
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Брага
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Авиш
|5
|1
|0
|4
|8 - 16
|3
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
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