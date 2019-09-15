Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Риу Аве
0:2
Первый тайм: 32'

Стадион:
Тондела
0'
0:1
5' Гол
Пите Луиш
0:2
17' Гол
Denilson VI
32'
1
Кишек
Павел
7
Фигейраш
Диогу
15
Сантос
Адерлан
4
Монте
Нелсон
2
Матеус
Рейс
21
Мане
Карлуш
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
11
Сантуш
Нуну
II
10
Диего
Лопес
III
9
Морейра
Бруну
1
Рамош
Клаудиу
77
Алмейда
Ричард
3
Вилсон
Бруно
23
Таварес
Йоан
30
Феррейра
Филипе
15
Мурильо
Хон
14
Pepelu
III
8
Педру
Жоау
II
7
Шавьер
Антониу
10
Пите
Луиш
9
Denilson
VI
Риу Аве
4-4-2
Тондела
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Пите Луиш
(Denilson VI)
17'
0:2
Denilson VI
(Pepelu III)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве
Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве
Тондела Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Тондела 0:0 Санта-Клара Маритиму 2:3 Тондела Тондела 1:2 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Тондела
Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Оливейренсе 0:0 Тондела Авиш 2:1 Тондела Тондела 2:1 Анадия Тондела 5:2 Шавиш Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:2 Тондела

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Риу Аве 2:2 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:3 Риу Аве Примейра-лига
Тондела 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:3 Тондела Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фамаликан 5 4 1 0 11 - 5 13
2. Бенфика 5 4 0 1 13 - 2 12
3. Порту 4 3 0 1 10 - 2 9
4. Боавишта 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Тондела 2:0 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Морейренсе 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Спортинг Л 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Риу Аве 0:2 5 2 1 2 9 - 7 7
9. Витория Гимарайнш 5 1 3 1 8 - 7 6
10. Санта-Клара 0:0 5 1 3 1 1 - 2 6
11. Витория Сетубал 5 1 3 1 1 - 4 6
12. Белененсеш 1:0 5 1 2 2 1 - 3 5
13. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Портимоненсе 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Маритиму 0:1 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Брага 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Авиш 5 1 0 4 8 - 16 3
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 3 - 12 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Denilson бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Пите Луиш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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